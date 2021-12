Høyesterett skal behandle Filipstad-ulykken

Høyesterett skal klargjøre spørsmålet om hvor grensen skal gå mellom Bane Nors ansvar og folks ansvar for sin egen sikkerhet. Det framgår av en pressemelding fra domstolen torsdag.

I Borgarting lagmannsrett ble Bane Nor domfelt på alle punkter – også for uaktsomt drap og uaktsom kroppsskade – etter dødsulykken på Filipstad for to og et halvt år siden.

Even Warsla Meen (15) ble erklært død på stedet etter at han fikk strøm i seg fra en kjøreledning som førte 15.000 volt. Hans 16 år gamle kjæreste og en 15 år gammel kamerat ble kritisk skadd i ulykken, men overlevde.