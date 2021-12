Slitne lærere roser byrådet, men kritiserer kunnskapsministeren: – Respektløst!

Onsdag snakket TV 2 med rektor og lærere ved Krohnengen skole i Bergen.

De kunne fortelle at hverdagen med nye smitterekorder har brakt lærerstanden til bristepunktet.

Nok en gang består hverdagen av skyhøyt sykefravær, større belastning på de som er igjen på jobb, og frykt for smitte mens de underviser flere titalls uvaksinerte elever daglig.

– Nå har dette pågått over så lang tid, og dette gjør veldig mange slitne og redde. Når det i tillegg er økt smitte, så blir alt usikkert. Det er mange utydelige regler å forholde seg til, så da blir man redd. Det tror jeg gjelder absolutt alle, sa rektor Anette Gerda Rønhovde ved Krohnengen skole.

Se lærerne sin bønn i videovinduet under:

Nye tiltak i skolen

Lærerne ønsket flere tiltak som beskyttet de ansatte, både for smitte og slitasje i form av store arbeidsmengder.

Tirsdag innførte regjeringen en rekke tiltak, og torsdag strammet Bergen kommune ytterligere inn.

Der ble det blant annet klart at Bergen åpner for bruk av hjemmeskole ved utdanningsinstitusjoner med høyt smittetrykk.

I tillegg åpnes det for kortere dager ved SFO og barnehager. Mer konkret åpningstid fra kl. 08.30 til 15.30.

Sist, men ikke minst sier kunnskapsministeren torsdag ettermiddag til VG at skoler med høyt smittetrykk kan starte juleferien allerede 17. desember. Disse eventuelle fridagene må likevel jobbes inn igjen på et senere tidspunkt.

Sistnevnte forslag var et av de største ønskene til lærerne ved Krohnengen skole.

Se de nye ekstratiltakene i Bergen, her:

Roser ekstratiltak

Rektor Rønhovde er fornøyd med at kommunen har iverksatt ekstratiltak.

– Vi sette pris på at byrådet har tatt det litt lenger, og at de har lyttet. Personalet setter pris på at Tvinnereim (skolebyråd i Bergen journ. anm) takket for innsatsen i skole, barnehage og idrett, og vi tenker at tiltakene de lanserte er fornuftige, sier rektoren, og legger til:

– Det vil lette litt for oss i skolen.

Rønhovde synes også det er greit at byrådet venter til mandag med å innføre tiltakene, slik at skolene får tid til å omstille seg.

– Jeg likte veldig godt at de er så tydelige nå. At hvis man er smittet så er det de samme reglene som gjelder nasjonalt, inntil man har fått beskjed om noe annet.

– Respektløst

Noe rektoren derimot ikke er fornøyd med, er svaret som kunnskapsminister Tonje Brenna gav onsdag kveld.

Da rektoren og lærerne onsdag ba om tidligere juleferie, med start fredag 17. desember, svarte Brenna kontant nei.

AVVISTE: Onsdag avviste kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at hun ville gi lærerne tidligere juleferie. Torsdag snudde hun. Foto: Beate Oma Dahle

– Det blir ikke tidligere juleferie. Regjeringens mål er at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig. Juleferien begynner når den begynner, sa kunnskapsministeren til TV 2 den kvelden.

Å avfeie forslaget om tidligere juleferie slik, synes rektoren var i krasseste laget.

– Jeg er skuffet over at man så kategorisk avviser et innspill. Jeg tenker at det er litt undervurdering og respektløst overfor en hel lærerstand og et helt personale som står i dette og har gjort sitt ytterste, sier Rønhovde og legger til:

– Å bli avvist på denne måten synes jeg er skuffende.

Kunnskapsministeren snudde – slik reagerer rektoren

Som tidligere skrevet, snudde kunnskapsministeren i saken torsdag ettermiddag.

Rektor Rønhovde er glad for at ministeren valgte å lytte til lærerne, men forstår ikke hvorfor fridagene må jobbes inn igjen.

– Jeg forstår ikke poenget med det. Her er det snakk om å ivareta barna, og det er bare snakk om en dag tidligere juleferie. Jeg er glad for at ministeren er på glid, men forstår ikke helt når hun mener dette skal tas igjen.

Rektoren understreker at det ikke er penger som er utfordringen, men dårlig bemanning og for få ansatte.

– Vi vet ikke hvordan dette vil gå, fremover.

ÆRVERDIG: Khronengen skole har vært i drift i 140 år. Nå er hverdagen mer utfordrende enn i mange av disse årene. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Skrikende bemanningsproblemer

– Kan det tenkes at kunnskapsministeren i utgangspunktet avviste tidlig juleferie fordi hun ville hindre at mange foreldre må være hjemme fra jobb?

– Jeg forstår at det er flere sider ved en sak, men samtidig tenker jeg det er viktig å huske på at skoler og SFO står på, og det er skrikende bemanningsproblemer og slitasje. Hvis skoler og barnehager ryker - hvem skal da passe på barna etter jul hvis det stopper opp?

Rektoren sier de er helt enige i at det er viktig å opprettholde samfunnskritiske funksjoner, men at lærerne trenger å bli møtt med velvilje i denne spesielle situasjonen, ikke avvisning.