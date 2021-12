Dømt til 13 års fengsel for drapet på Sofie: – Lettet og glad for å bli trodd

En 20 år gammel mann er i Hordaland tingrett dømt til 13 års fengsel for drapet på Sofie Nguyen, men frifinnes for likskjending eller voldtekt.

I september i fjor ble den 20 år gamle NHH-studenten Sofie Vo Nguyen funnet død i sitt eget hjem. I naborommet lå mannen hun delte leilighet med livløs, og han ble etter kort tid siktet for drap.

Nå er mannen dømt til 13 års fengsel i Hordaland tingrett.

Domfeltes forsvarer Erik Johan Mjelde sier hans klient er lettet, og at han ikke kommer til å anke dommen.

– 13 år er en helt riktig straffeutmåling ut ifra det retten har funnet bevist og det min klient har erkjent. Jeg har nettopp snakket med ham og gått gjennom dommen på telefon. Han er selvfølgelig fornøyd med å bli trodd på og frikjent for likskjending, sier Mjelde TV 2.

Forsvarer Erik Johan Mjelde hadde på forhånd bedt om 13 til 14 års straff for sin klient. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Handlet ikke med overlegg

Mannen har hele tiden erkjent å ha drept Nguyen, og forklarte at han spontant kvalte henne med et putetrekk grunnet voldsom sjalusi.

Under rettssaken ble det lagt frem en rekke meldinger mannen sendte til venner og bekjente i ukene før drapet, hvor han snakket om å drepe Nguyen. Mens mannen selv forklarte at disse meldingene var en form for humor, mener aktor meldingene beviser at drapet var en planlagt handling.

Retten velger her å feste tillit til mannens forklaring, og finner det ikke bevist utover rimelig tvil at den tiltalte handlet med overlegg da han drepte henne.

– Selv om tiltalte i tiden forut for drapet hadde fremsatt uttalelser om drap på Sofie, seinest om ettermiddagen før drapet, finner flertallet at det ikke er bevist utover enhver rimelig tvil at utsagnene var uttrykk for at tiltalte hadde tatt en beslutning om å drepe Sofie, heter det i dommen.

Sentralt spørsmål om likskjending

Mannen var også tiltalt for likskjending eller voldtekt av Nguyen, noe han selv nektet for. I retten hevdet mannen at han og den avdøde Nguyen lenge hadde et skjult, seksuelt forhold, og mente derfor tiltalen om at han likskjendet eller voldtok henne ikke ga mening.

Aktor Silje Alsaker Solheim mente at dette forholdet aldri fant sted, og viste blant annet til en rekke tekstmeldinger mellom mannen og Nguyen, hvor hun gjentatte ganger avviste hans forespørsler om å ha sex.

Retten finner det ikke bevist at mannen likskjendet eller voldtok Nguyen, mannen frifinnes på dette punktet.

– Tiltalte er frifunnet for likskjending og sovevoldtekt, og drapet ble ikke utført for å skjule, eller utføre et seksuelt overgrep, heter det i dommen.

– Lettet og glad

Forsvarer Mjelde sier mannen er fornøyd med å bli trodd på i spørsmålet om likskjending, som var det eneste tiltalepunktet han ikke erkjente straffskyld for.

– Min klient er selvsagt lettet og glad for å ha blitt trodd på, både når det gjelder dette, og at dette var en impulshandling som ikke var planlagt, sier Mjelde.

Mannen er også dømt for brudd på dyrevelferdsloven § 37, da han sperret Nguyens katt inne i vaskemaskinen i leiligheten. Katten ble funnet død av politiet noen dager etter drapet, og mannen har selv erkjent dette.

Aktor Silje Alsaker Solheim brukte store deler av rettssaken på å motbevise at mannen og Nguyen hadde et seksuelt forhold. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Mannen må også betale tilsammen 564.095 kroner i oppreisning og erstatning til Nguyens foreldre.

Aktor Alsaker Solheim hadde på forhånd lagt ned påstand om 18 års fengsel for mannen.