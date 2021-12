Hild (38) får penger fra fremmede for å betale strøm: – Burde ikke være sånn

De siste dagene har mobilen til Hild Frøya Gravningen gått varm. Etter at hun snakket med TV 2 om hvordan hun slet med å få økonomien til å gå rundt med så høye strømpriser, har en rekke mennesker tatt grep.

– Vippsen min bare piper, og så er det helt ukjente mennesker som sier god jul.

Gravningen har mottatt rundt 8000 kroner fra fremmede. Det er trebarnsmoren veldig takknemlig for.

– Jeg vet at de fleste sliter med strømregningen nå, og så gir folk «ubetydelige meg» penger. Jeg har jo ikke gjort noe annet enn å si det jeg mener.

Beløpene hun har mottatt er mellom 200 og 2000 kroner. Pengene har Gravningen satt av på en egen sparekonto øremerket strømregningen i januar.

– Nå vet jeg at jeg får råd til å betale den.

– Statens oppgave

Gravningen er uføretrygdet. Hun sier familien har klart seg greit økonomisk tidligere, men med de økte strømprisene har det vært vanskeligere å få økonomien til å gå rundt. Hun har blant annet vurdert å ta yngstesønnen ut av SFO.

– Når strømregningen blir 1500 kroner dyrere, så går det ikke opp lenger. Og det skjer når jeg sitter og sparer på strømmen.

Trebarnsmor Hild Frøya Gravningen i Sande i Vestfold gjør alt for å spare på strømmen, men frykter likevel at strømregningen blir for høy. Foto: Marte Christensen / TV 2

Selv om trebarnsmoren er takknemlig for all hjelp fra fremmede, kommer det med en bismak.

– Det er jo statens oppgave å hjelpe dem som ikke kan hjelpe seg selv. Sånne som meg som ikke har jobb. Det skal jo ikke være bemidlede mennesker i Norge som skal gjøre det.

Hun er klar på at hun ikke forventer at staten skal gi henne masse penger, men mener de må ta grep når situasjonen er som den er.

– Spesielt med så mye penger som Norge har og så mye de har tjent på at vi betaler moms og elvgift, i tillegg til at vi selger kraft til utlandet.

STYRES AV PRISEN: Alt trebarnsmoren gjør hjemme er avhengig av strømprisene. Torsdag stod hun opp klokken fem for å vaske klær. Foto: Torstein Wold / TV 2

Lover tiltak

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa i Stortinget onsdag at regjeringen i løpet av få timer eller dager vil legge frem en krisepakke mot strømprisene. Målet er å hjelpe alle husholdninger med strømregningene før jul.

KRISEPAKKE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har sagt at det snart vil legges frem en krisepakke. Foto: Foto: Heiko Junge / NTB

– Det vil være en kraftfull satsing, og det vil handle om milliarder. Det vil handle om å komme inn i strømregningene til folk, til husholdningene, og legge inn en god kompensasjon som gjør at over et visst nivå når vi har høye strømpriser så blir du kompensert, sier Støre.

Gravningen håper løsningen kommer snart, men tør ikke tro det helt enda.

– Det kan være en sånn «slukke brannen akkurat nå». Men jeg har ikke noen tro på at de klarer å legge frem en langsiktig løsning.