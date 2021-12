Annette (39) og Christoffer (42) tar barna ut av barnehagen: – Det føles utrygt

I et gult hus i Eiksmarka i Bærum er det full aktivitet. Med kun to uker igjen til jul har Annette Hoff og samboeren Christoffer Kverneland valgt å ta de to små barna William (4) og Olivia (1,5) ut av barnehagen.

For å gjøre det litt ekstra gøy for barna, har de bygd en skøytebane i hagen, til stor glede for eldstemann.

– Det er høy smitte nå, og man føler seg litt utrygg. Begge barna har vært gjennom mye sykdom i høst, og med et barn med en kronisk lungesykdom, hvor vi ikke helt vet hvordan covid kan påvirke han, – så føles det ikke trygt å sende dem i barnehagen, sier Annette Hoff til TV 2.

Karantene i jula

I barnehagen hvor Hoff sine barn går, har det også den siste tiden vært påvist korona.

– Da er det bedre å holde de hjemme, og ikke utsette dem for unødvendig smittefare, og også unngå å havne i karantene i jula, sier hun.

Tobarnsmoren sier at det er viktig at man skal skjerme barna, og sørge for at de får en så normal hverdag som mulig.

Hun mener likevel at enkle grep kunne gjort det mer trygt.

Det er for eksempel ikke et krav at barn som blir ansett som nærkontakter, må i karantene.

FULL FART: Fire år gamle William finner mye glede i skøytebanen i hagen når han ikke kan gå i barnehagen. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Nå antar jeg at de fleste holder barna hjemme hvis det er smitte, men siden det ikke er et påbud, føles det litt utrygt, sier Hoff.

Ifølge Helse Norge er koronaviruset generelt lite farlig for barn og unge. Barn og unge som blir smittet får oftest svært milde symptomer, og 20-30 prosent får ingen symptomer i det hele tatt.

Per nå er det kun barn ned til 12 år som får tilbud om vaksine i Norge. I aldersgruppen 12-15 år har drøyt 200.000 barn blitt vaksinert så langt, ifølge de siste tallene fra Folkehelseinstituttet.

FHI gjør i disse dager en vurdering på om også barn mellom 5-11 skal få tilbud om vaksine.

Annette og Christoffer sin sønn William har imidlertid en lungesykdom, og derfor ønsker foreldrene å være ekstra forsiktige.

Kontant nei

Onsdag besluttet danskene å sende alle elever hjem allerede 15. desember for å stanse koronaspredningen i skolene.

Men kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sa til TV 2 at det ikke er aktuelt i Norge.

– Det blir ikke tidligere juleferie. Regjeringens mål er at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig, sa Brenna.

I et intervju med VG torsdag sier imidlertid kunnskapsministeren at dersom kommunene ønsker det, så KAN de ta tidligere juleferie. Men da må de ta igjen de tapte skoledagene til våren eller sommeren.

– Tidligere juleferie er ikke aktuelt som et nasjonalt tiltak nå. Vi har per nå ikke fått faglige råd som tilsier at vi nasjonalt bør stenge skolene for fysisk undervisning. Vi håper de tiltakene vi har innført denne uken vil lette presset på helsevesenet og redusere antall innlagte på sykehusene. Vårt mål er at barn og unge skal ha en mest mulig normal hverdag også under koronapandemien, skriver Brenna i en e-post til TV 2.

ANBEFALER IKKE: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) anbefaler ikke norske skoleelever å ta tidlig juleferie. Foto: Nico Sollie / TV 2

Hoff er ikke sikker på om den danske løsningen nødvendigvis er den beste.

– Det er en del barn det går utover, og derfor er det viktig at det ikke stenges helt ned.

– Vi er heldig

Men tobarnsmoren etterlyser et større fokus på barn og smitte.

– Man tenker veldig mye på å verne om barna, men jeg vet ikke helt hva de tenker om smitte og barn. Det er flere og flere barn som kan bli syke, og noen kan bli syke av ettervirkninger. Voksne sliter med lungene i etterkant, og vi vet ikke hvordan det kan påvirke barn, sier hun.

Hoff understreker at ikke alle har mulighet til å gjøre det samme som henne og mannen.

– Vi er heldige som har besteforeldre som kan stille opp. Vi kan bytte på å jobbe, og har valgt å ta den utveien for å sikre at de ikke blir smittet nå.

– Det er jo det beste

Når Olivia og William skal tilbake i barnehagen, er foreldrene usikre på.

– Vi må se an situasjonen, men forhåpentligvis går smitten ned på et tidspunkt. Vi håper også det kommer strengere smittevernregler også for barn i barnehagealder, sier Annette.

– Det håper vi skjer så fort som mulig, slik at William også får gå i barnehagen sammen med de andre barna. Det er jo det som er det beste for han, sier Christoffer.