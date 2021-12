Lovende studie fra Israel om tredjedose

En stor studie gjennomført i Israel viser 90 prosent lavere risiko for å dø av covid-19 hos de med tre doser, sammenlignet med de som er vaksinert med to doser.

Det viser forskning publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Observasjonsstudien ble utført på over 840.000 mennesker som var 50 år eller eldre, og hadde tatt andre dose av Pfizer-vaksinen minst fem måneder tidligere.

Studien ble gjennomført etter at israelske myndigheter 30. juli ga klarsignal til å begynne vaksinering med en tredjedose, en såkalt boosterdose.

Det skjedde etter at smitten hadde eksplodert, som en følge av at delta-varianten hadde kommet til landet og fordi man så at effekten av Pfizer-vaksinen avtok med tiden.

Boosterdose

I studien sammenlignet forskerne dødeligheten blant deltakerne som fikk en tredjedose med deltakere som ikke tok en boosterdose.

BOOSTERDOSE: Studien så på dødeligheten for dem som hadde tatt en boosterdose sammenlignet med dem ikke hadde tatt en tredjedose koronavaksine. Foto: Jack Guez

Totalt 843.208 mennesker deltok i studien, og av disse fikk 758.118 mennesker en tredjedose i løpet av studiens 54 dager.

I boostergruppen døde 65 personer av covid-19, sammenlignet med 137 personer i gruppen av dem som ikke fikk en tredjedose.

– Deltakere som fikk en boosterdose minst fem måneder etter sin andre dose med Pfizer-vaksinen hadde 90 prosent lavere risiko for å dø av covid-19 sammenlignet med dem som ikke tok en tredjedose, konkluderer forskerne i studien.

Omikron

Studien er gjennomført før omikron-varianten dukket opp, men vaksineprodusenten Pfizer/Biontech mener en tredjedose av deres vaksine vil gi god beskyttelse også mot omikron-varianten.

OMIKRON: Pfizer/Biontech mener en boosterdose med deres vaksine også vil gi god beskyttelse mot omikron-varianten. Foto: Amir Cohen

Det er laboratoriestudier som bekrefter dette, ifølge en uttalelse fra selskapene.

– Selv om to doser fortsatt kan gi beskyttelse mot alvorlig sykdom av omikronvarianten, er det klart fra disse studiene at en tredje dose forbedrer beskyttelsen, sier Pfizer-sjef Albert Bourla.

Ifølge vaksineprodusenten viser studiene at en tredje vaksinedose gir samme beskyttelse som to doser ga mot tidligere virusvarianter.

Deltavarianten dominerer fortsatt både i Norge og i resten av verden, men det oppdages flere og flere omikrontilfeller. FHI mener omikronvarianten senest i januar 2022 blir dominerende i Norge.