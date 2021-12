Snakker ut om kontroversielle eiere: – Har levd et liv basert på regler som er skapt av andre mennesker

Den siste søndagen i advent møtes to klubber som begge har opplevd å få sin hverdag snudd på hodet over natta. Før møtet mellom Newcastle og Manchester City møter TV 2 tidligere City-spiller Nedum Onuoha for en prat om styrtrike eiere, menneskerettigheter og maktesløse spillere.

1. september 2008 vil for alltid bli stående som en merkedag i Manchester Citys historie. På en tilsynelatende helt vanlig mandag i Manchester skulle tilværelsen i den lyseblå delen av byen snus på hodet.

– Det føltes som det kom ut av intet. Det var helt sykt. Jeg tror det tok tre år, så vant City FA cupen. det fjerde året vant de Premier League. 13 år senere har de vunnet alt bortsett fra Champions League, humrer Nedum Onuoha til TV 2.

35-åringen møter TV 2 på et hotell like utenfor Manchester by. For 13 år siden var han en av dem som spilte på et middelmådig Manchester City-lag. Han glemmer aldri det første møte med klubbens styrtrike eier, sjeik Mansour.

– Jeg tror det var det første året og vi reiste til Abu Dhabi. Vi møtte eieren og det var surrealistisk. Det var noe med ham. Han føltes ikke som et menneske. Han prøvde å overbevise oss om at han var en normal person, men jeg husker at jeg rettet meg opp i ryggen og så han rett i øynene, for det var sjefen. Han er en mann som endret så mye for så mange mennesker, forteller Onuoha.

Historien gjentar seg

Etter at de lyseblå fra Manchester ble solgt til Abu Dhabi United Group fra De forente arabiske emirater, ble hverdagen til Onuoha og de andre spillerne totalforandret.

– Eierne investerte i mer enn bare spillerne. De brukte penger på troppen, men de utviklet et nytt treningsanlegg, de utviklet hele området rundt treningsanlegget og de prøvde å gjøre ting for byen. Det var da vi skjønte at de var litt annerledes. Måten de har strukturert klubben på er fantastisk. Vi skjønte tidlig at de så langsiktig på dette, forklarer Onuoha.

SUKSESS: Siden sjeik Mansour kjøpte Manchester City i 2008 har de lyseblå fra Manchester blitt en av Europas aller beste klubber. Foto: ANDREW YATES

Og med pengene kom også suksessen. Fem ligatitler og åtte cuptitler har kommet til etter oppkjøpet i 2008. 20 mil nord for Etihad, nærmere bestemt på St James’ Park, drømmes det nå om det samme.

– Jeg tror idéen deres er å gjøre Newcastle til en tittelutfordrer i løpet av en tiårsperiode. Dette er ikke noe de kan gjøre over natten. De har en stor jobb foran seg, og må ta det gradvis. Jeg tror de nye eierne har samme idé og gjøre det på samme måte som Manchester Citys eiere, sa Newcastle-supporter Emil Franchi til TV 2 bare dager etter klubben ble kjøpt opp av Saudi-Arabias statlige investeringsfond i oktober.

DRØMMER: Newcastle-supporterne drømmer om store ting for klubben sin etter oppkjøpet. Foto: PAUL ELLIS

– Jeg tror Newcastles fordel i forhold til City er det at de har vært gode i nyere tid. På midten av 90-tallet så kjempet de om ligatittelen. På starten av 2000-tallet så kvalifiserte de til Champions League. De har hatt en følelse av relativ suksess, selv om de ikke klarte å vinne. De er fortsatt en storklubb i folks hjerter, det hadde ikke i City, påpeker Onuoha.

Medaljens bakside

Men hvordan er det egentlig å være spiller i en oppkjøps-prosess? Akkurat det vet Onuoha bedre enn de fleste.

– Det er mange forskjellige tanker og følelser rundt det. Noen ønsket å være en del av prosjektet, mens for andre var det enklere å forlate klubben. De kunne få betalt ut kontrakten og dra en annen plass. Men det vi snakket mer om enn noe annet var de spillerne klubben var linket til, smiler Onuoha, som aldri glemmer hvordan det var da Robinho kom inn portene på Etihad Stadium.

STJERNESIGNERING: Robinho ble den første gigantsigneringen til Manchester City etter oppkjøpet i 2008. Foto: Anna Gowthorpe

– Jeg mener, Robinho kom til Manchester City. Plutselig føltes det som om alt var forandret. Jeg var, og det er jeg fortsatt, en stor fan av Barcelona. «El Clasico» var store kamper der Robinho spilte for Real Madrid, men det gjorde han ikke lenger. Plutselig var han rett bak meg på vei til jobb, vi gikk gjennom den samme døren og vi tok på oss den samme drakten på kampdag. Det var åpenbart at han var stjernen, minnes den tidligere forsvarskjempen.

Selv var Onuoha den rake motsetningen. Han var «the local lad». Oppfostret i klubbens akademi, der han begynte allerede som tiåring. Etter overtakelsen ble han én av dem som ble offer for klubbens nye hverdag.

– Jeg fryktet ingenting, fordi jeg hadde akkurat spilt min beste sesong. Selv om jeg ikke startet sesongens første kamp, så stolte jeg på at jeg ville få spilletid siden manageren stolte på meg. Men alt endret seg da vi fikk en ny manager. Da (Roberto) Mancini kom inn hadde han en annen visjon for laget og han gjorde mange endringer. Han gjorde det også tydelig for spillerne som ikke skulle være der. Han sørget for at de visste det og dermed endte de opp med å dra.

Etter 116 kamper for Manchester City måtte Onuoha forlate barndomsklubben i 2010.

IKKE GOD NOK: Nedum Onuoha fikk i 2010 beskjed om at han ikke lenger var god nok for Manchester City. Foto: Ed Garvey

– Det tok meg litt tid å akseptere det, spesielt siden Manchester er hjemme mitt og jeg måtte reise, men siden den gang har jeg spilt over 200 kamper for Queens Park Rangers og jeg har spilt i USA i 2,5 år. Det er min reise. Selv om jeg ikke vant noe med City, fikk jeg fortsatt muligheten til å representere laget som jeg kalte for mitt eget i over 100 kamper. Jeg var bitter da det skjedde, men ikke på klubben eller manageren. Jeg var ikke, og er ikke, nødvendigvis enig med manageren, men jeg er godt over det nå, smiler 35-åringen.

– Har ikke noe vi skulle ha sagt

Men smilet famler fort da samtalen kommer inn på et langt vanskeligere tema: menneskerettigheter. For er det noe som har skapt harnisk i fotballverden er det at både Manchester Citys eiere og Newcastles eiere kommer fra land med grove menneskerettighetsbrudd.

City eier sjeik Mansour er visestatsminister i De forente arabiske emirater, mens Newcastle-eier, Mohammed bin Salman, er kronprins av Saudi-Arabia.

KRONPRINS: Newcastles nye eier Mohammed bin Salman er kronprins av Saudi-Arabia. Foto: Pool New

– Som spillere visste vi ikke engang at overtakelsen skjedde. Vi hadde ikke noen stemme i hvilken retning klubben skulle ta. Man er en spiller som svarer til manageren, og manageren har heller ikke noe han kan si annet enn det som gjelder klubbens strategi, forklarer Onuoha.

Han mener det er en generell misoppfatning når det kommer til hvor mye makt en fotballspiller egentlig har.

– Makten er hos dem som bestemmer, og i Newcastles tilfellet er det Premier League. De har sagt at de har fått forsikringer om at dette ikke har noe med landet å gjøre, sier Onuoha bestemt, før han fortsetter:

– Skal Newcastle-spillerne gå til styrelederen å si at de tror at dette ikke stemmer og at de går ut i streik? De gjør bare det de gjør. Jeg tror det er en misoppfatning av spillere. Man har egentlig ikke noe man skulle sagt om noe som helst. Man gjør det man får beskjed om fra de som bestemmer. Det var det som skjedde i City og det er det som skjer i Newcastle. Jeg er sikker på at de har en mening, men de er forsikte med å si den, fordi på slutten av dagen er de vanlige ansatte.

Konseptet Onuoha hater

Som da Manchester Citys nye eiere kom til makten i 2008, har Premier League også denne gangen forsikret om at Newcastle, til tross for de nye eiernes nasjonalitet, og staten Saudi-Arabia ikke har noe med hverandre å gjøre og at klubben ikke på noen måte styres av den saudiarabiske stat.

– Premier League sier at eiergruppen og landet ikke har noe med hverandre å gjøre. Om det blir bevist at det ikke stemmer, så vil de straffes. Kommer det fram at Saudi-Arabia er eiergruppen og motsatt, så vil det være en skam. Men om Premier League nå sier at dette er greit, så kan jeg ikke si noe annet, fordi jeg har levd et liv basert på regler skapt av andre mennesker, sier Onuoha, som allikevel understreker at fallhøyden for Premier League er ekstremt stor i slike sammenhenger.

– Premier League anerkjenner at det er menneskerettighetsproblemer i Saudi-Arabia, men de sier at dette ikke er Saudi-Arabia. Dersom det viser seg at landet og eierne er det samme og at Premier League visste om det, så vil det være det verste tilfellet av korrupsjon vi har sett i våre liv.

– Så vi må bare stole på Premier League?

– Ja, og det hater jeg. Jeg hater det konseptet at «vi må stole på Premier League», men man må se på det og spørre seg selv om hvem som har mest informasjon akkurat nå. Er det oss eller dem? Vi kan ha våre meninger og vi kan vente og se, og så må vi bare håpe at den arbeidsinnsatsen de har lagt ned er valid. Er ikke det tilfellet så kommer det til å bli en helvetes situasjon.

Tror på Newcastle-suksess

Når Englands to rikeste klubber barker sammen på den fjerde søndagen i advent har Newcastle akkurat begynt på den reisen Manchester City har vært gjennom de siste 13 årene. Onuoha advarer om viktigheten av å gjøre ting riktig i Nordøst-England de neste årene.

– De underpresterer akkurat nå og den troppen bør ikke vært i bunnen av Premier League. Selv om de har all verdens penger, så åpner ikke overgangsvinduet før i januar. Når januar først kommer, så vil heller ikke det å signere den største stjernen i verden nødvendigvis være nøkkelen til å fikse alle problemene, sier han og utdyper:

SULTNE PÅ SUKSESS: Etter 14 år med Mike Ashley ved roret håper Newcastle-fansen at de nå går lysere tider i møte. Foto: Tom Wilkinson

– Jeg har spilt for Sunderland, som er like ved Newcastle, og fotballen betyr alt der oppe. Om klubben sliter så er det et intenst miljø å være i, og derfor må rekrutteringen være perfekt. På dette tidspunktet kan de lokke spillere med høye lønninger, men om de ikke signerer folk som er fullt og helt forpliktet til denne reisen, så kan de ende i katastrofe denne sesongen. Jeg tror det viktigste nå er å hente de riktige folkene, og det trenger ikke å være de som koster mest. Det må være folk som tilfører verdi både på og utenfor banen, og som virkelig skjønner at Newcastle må prestere bedre enn det de gjør for øyeblikket.

Flere tror imidlertid det kan bli en utfordring for Newcastle å lokke store navn til Nordøst-England og St James Park. Onuoha er på sin side ikke veldig bekymret.

– Jeg forstår at det snakkes om byen og at den er sånn og sånn, men det var en gang sånn at spillere ikke ønsket å komme til City fordi det regnet hele tiden. Nå er det den plassen der man kan se noen av de beste spillerne og den beste fotballen. Min mening er selvfølgelig at Manchester er en bedre by enn Newcastle, men Newcastle er fortsatt en ganske hyggelig plass. Det er ikke apokalyptisk der oppe, det er ikke et dystopisk helvete der man ikke kan oppnå noe. Det kan bli et problem, men dersom det blir et problem for noen så er det ikke den spilleren de bør ønske seg uansett.

TROR PÅ NEWCASTLE-SUKSESS: Nedum Onuoha tror Newcastle kan ta steget inn blant de beste lagene i England. Foto: Olof Andersson

– De må ha noen som vil spille for laget uansett hvor det laget er, og noen som vil være en del av den kulturen. De kommer til å finne folk som kjøper den ideen, og som en konsekvens av det tror jeg de kommer til å ha suksess, legger han til.

– Og nå får kanskje ditt kjære City konkurranse om spillere som Haaland og Mbappé?

– For meg er dette spennende. Hvem vet når Newcastle vil bli et topplag. Vil de i det hele tatt bli et topplag? De kan potensielt bli det, men det er fortsatt langt der framme. Jeg liker Haaland, så om han kommer til City vil jeg være veldig fornøyd, avslutter Onuoha med et smil.