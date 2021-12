– Vi har begynt med rasjonering

Hver dag settes nye smitterekorder her i landet, og folk springer til apotekene for å kjøpe hurtigtester. Men nå er det tomt mange steder, og det er innført rasjonering.

TESTMANGEL: Mange apotek er nå helt utsolgt for hurtigtester. Også leverandørene sliter med å skaffe nok. Foto: Ingvill Drægni/ TV 2/ NTB

Det siste døgnet er det registrert 5259 koronasmittede i Norge. Det er nok en gang ny rekord.

Med så mye smitte samt vinterforkjølelse i omløp, er det mange som er usikre på om de kan sende poden på skolen eller om de selv kan dra på jobb.

Da er hurtigtester et viktig verktøy, og en del av bærebjelken i regjeringens strategi.

TOMT: På mange apotek blir kundene nå møtt med slike plakater. Foto: Ingvill Drægni/ TV 2

Men de siste dagene har det vært mange desperate blikk å spore på apotekene rundt om kring i landet, der folk er på vill jakt etter tester.

Landets største apotekkjede melder om enorm pågang og stadig flere apotek med tomme hyller.

– Nå er det dessverre tomt mange steder i landet. Vi er veldig lei oss for at kundene ikke får tak i tester, når behovet er så stort, sier pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1 til TV 2.

– Enorm pågang

Apotekforeningen opplyser at de ble tatt på senga av den enorme etterspørselen.

Jostein Soldal i Apotekforeningen forteller om en enorm pågang og salg av 100.000 selvtester hver eneste dag.

– Det har vært en enorm pågang. Vi hadde aldri drømt om at trykket skulle bli så stort som nå og at vi skulle selge 600 000 hurtigtester på en uke, som vi nå har gjort, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen.

Soldal bekrefter at en del apotek rundt i landet nå er tomme for tester.

Hans inntrykk er at apotekene bestiller inn det det de kan, men at det står på leverandørene.

– Alle apotekgrossistene har store bestillinger inne hos leverandørene, men det er i ferd med å bli vanskelig å få tak i tester fra leverandørene også, sier Soldal.

Rasjonering

Som en følge av det store trykket har Boots-apotekene nå innført rasjonering av hurtigtester.

Kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune i Boots sier at de måtte innføre tiltak på grunn av den enorme etterspørselen.

SATT TAK: Anne Margrethe Aldin Thune sier at Boots-apotekene nå har satt et tak på hvor mange hurtigtester folk kan kjøpe. Foto: Nina E. Rangoy

– Vi har hatt kunder som ønsket å kjøpe flere hundre hurtigtester. For at alle familier skal få tak i tester, har vi derfor nå satt et tak på hvor mange hurtigtester man kan kjøpe, sier Thune til TV 2.

Kommunikasjonssjefen sier at det er relativt tomt for hurtigtester i apotekene deres i Oslo torsdag.

– Det er varierende rundt om kring i landet hvor det er tomt det er. Sentrallageret er også tomt for selvtester, derfor får ikke folk kjøpt på nettsiden vår heller, sier Thune.

Alle aktører på verdensmarkedet prøver nå å bestille fra de samme leverandørene, noe som fører til forsinkelser.

– Vi gjør nå alt vi kan for å få tak i flere tester, sier hun.

– Bekymringsfullt

Både Apotek 1 og Boots-apotekene venter på nye leveranser av hurtigtester, som ennå ikke har kommet.

– Det er litt bekymringsfullt at mangelen av tester på apotekene nå er så stor. Vi selger godkjente tester, men vi kan ikke garantere for kvaliteten på testene som selges andre steder, sier Thune.

VENTER: Apotekene venter på nye leveranser av hurtigtester. Foto: Nico Sollie / TV 2

Allerede nå ser man tendenser til en svartebørs for hurtigtester, der de selges for dobbel pris av av det apotekene tar.

Apotekene håper at mangelen på hurtigtester er et forbigående problem.

– Vi ser det samme nå med hurtigtester som vi så med den hinsides etterspørselen etter munnbind våren 2020. Da var det tomt over alt og det tok en stund før vi fikk forsyningslinjene opp og gå igjen, sier Thune.

Beredskapslageret også tomt

I september sendte Helsedirektoratet tre millioner tester til kommunene. I tillegg ble to millioner tester plassert i beredskap på Norsk Felleslager. Nå er dette lageret tomt.

Helsedirektoratet opplyser at per 7. desember hadde de 1,6 millioner selvtester på lager som skal sendes ut til kommunene. Og i løpet av desember vil de motta ytterligere åtte millioner tester.

– Vi vil bestrebe at alle kommuner skal få tilsendt minst like mange nye tester som antall innbyggere i kommunen før jul, skriver de i en pressemelding.

Direktoratet jobber på spreng med å skaffe flere selvtester.

– Vi tar sikte på å skaffe i størrelsesorden 30 millioner tester i 2022. Disse vil bli fordelt til kommunene etter samme prinsipp.