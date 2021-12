Aavitsland til kommunene: – Dette kan bli stygt, er jeg redd

Folkehelseinstituttet holdt onsdag et webinar for kommunehelsetjenesten der de redegjorde for smittevern og håndtering av covid-19 i kommunen.

Der tegnet overlege i FHI, Preben Aavitsland et bilde av en vinter som kan bli svært krevende for helsetjenetestene.

– Dette kan bli stygt, er jeg redd, varslet overlegen da han snakket om de neste månedene.

– Vi trenger å få fart på vaksinasjon for å få ned sykdomsbelastningen. Og vi må starte tenking rundt langtidshåndteringen av dette, sa Aavitsland.

Mener vaksinen beskytter godt

I en presentasjon la Aavitsland og FHI frem det han mener er de største truslene mot kommunehelsetjenestens drift de neste månedene.

Overlegen var tydelig på at selv om de aller fleste som nå blir smittet har langt mildere sykdomsforløp på grunn av vaksinasjon, så hjelper det lite når så mange blir smittet.

Dessuten er det uvisst per nå hva som gjør den nye omikron-varianten så smittsom.

– Man vet ikke om den trenger inn i cellene på en annen måte, eller om den omgår immuniteten fra tidligere sykdom eller vaksinasjon på en måte. Det siste er det mest sannsynlige. Men beskyttelsen fra vaksine mot alvorlig sykdom tror vi er bevart, og det er viktig, sa Aavitsland.

Han formante så kommunene om å intensivere arbeidet med å overbevise den uvaksinerte delen av befolkningen om å ta vaksine.

Per nå er det 345.000 nordmenn over 18 år som ikke har tatt vaksine.

Ifølge FHI står denne relativt lille gruppen for om lag halvpartene av innleggelsene på sykehus.

– Vi trenger å få fart på vaksinasjon for å begrense belastningen på helsetjenesten, sa Aavitsland.

Konstant trykk

Ute i kommunene er det nå spent stemning, og flere frykter at de vil få bølger av omikronsmitte som en allerede presset test- og smittesporingstjeneste må håndtere.

I Drammen forteller smittevernoverlege Einar Sagberg at de nå har så mange smittede at trykket oppleves som konstant.

– Vi har stort sett fått det i bølger, men nå er det høyt trykk hele tiden, sier han.

Han frykter at de nye reglene for smittesporing av omikron, der også nærkontakter har karanteneplikt, kan bli for mye for smittesporerne og landet.

TRAVEL: Smittevernoverlege i Drammen Einar Sagberg sier at smittesporerne knapt får en pustepause. Foto: Tore Meek

– Det er mer inngripende tiltak for enkeltindividet. Det er viktig at det blir gjort presist, og det krever mye større bidrag for smittesporing. Og det tror jeg ikke smittesporing i landet er rigget for, sier han.

– Det kommer til å bli så mange mennesker i karantene. Folk jobber i skoler, barnehager, og helsevesen. De må møte opp på jobb, og kan ikke sitte på hjemmekontor.

Sagberg opplyser at de i Drammen kommune både styrker bemanningen og effektiviserer smittesporingen. Likevel tror han vinteren kan bli krevende.

– Jeg tror den største utfordringen ligger hos spesialisthelsetjenenesten. Og at en for stor andel av befolkningen fremdeles er uvaksinert. Vi ser en stor vilje fra de som har tatt to doser til å ta tredje dose, sier Sagberg.

Ber om skolevurdering

Også i Stavanger er situasjonen presset.

Kommunene har foreløpig ingen bekreftede tilfeller av omikronsmitte, men helsesjef Runar Johannessen sier at de bare venter på at den nye varianten skal dukke opp i regionen.

– Det er en usikker situasjon, for vi er klar over at kvaliteten på smittebremsingen ikke vil være den samme som før. Skal smitten ned, må vi ha kontaktreduserende tiltak. Samtidig ser vi hos oss og i regionene rundt at mistanke om omikron, og det tar tid før tiltakene får effekt, sier han.

VENTER: I Stavanger er smittevernoverlegen overbevist om at de før eller siden oppdager omikronsmitte. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Nå ber han myndighetene ta stilling til om det er riktig å holde skolene åpne helt frem til jul.

– Jeg tenker det er ekstremt viktig at vi får god nasjonal føring på de tingene som må avgjøres, for eksempel hvis det viser seg at omikron er for fullt på vei inn i Norge og alle skal i ti dagers karantene, må man ta en vurdering på om skolene skal være åpne frem til juleferie. Vi må prøve å unngå mengder med karantener i julen, sier han.