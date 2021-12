Jeg er genuint overasket over hvor mange som godtar at myndighetene stenger samfunnet igjen.

De som kjenner meg vet at jeg har vært kritisk til mange av tiltakene, men jeg har deltatt i dugnaden. Hele tiden har lovnaden vært at kampen mot viruset var over når vi var vaksinert. Nå er jeg vaksinert og det hjelper ikke.

Skal vi stenge ned hver jul?

Vi lukket samfunnet like etter forrige jul, nå lukker vi det før julefeiringen. Forskjellen denne gangen er at vi ikke lenger har noe mål eller lys i enden av tunellen. Koronaviruset kommer til å komme igjen hver eneste vinter. Det kan vi se på smittekurven til Australia. Om somrene går smittetrenden ned i alle land vi kan sammenligne oss med, bortsett fra Australia. Der går smittetrenden opp fordi det er vinter der.

Skal vi virkelig lukke samfunnet hver eneste vinter?

I løpet av pandemien har over 60.000 mennesker dødd i Norge, 1.100 av dem døde av korona. I 1993 døde 1,08 prosent av befolkningen i Norge, i fjor døde 0.76 prosent. Det er ingen som husker 1993 som det store dødsåret. Over 300 mennesker er innlagt på sykehus med korona og jeg forstår at det er en voldsom belastning for både dem som er innlagt og for helsepersonellet som behandler dem. Men vi er 5,3 millioner mennesker i Norge. De som er innlagt nå utgjør 0,006 prosent av befolkningen. Er det nok til å stoppe hele landet?

Jeg er sliten

Jeg er sliten av hele kampen mot korona og nå vet jeg ikke lenger hvorfor vi kjemper. Det er ingen som har en plan. Kanskje en boosterdose er redningen, men det er ingen ting som tilsier at det er slutten på tiltakene. Hvis ikke vaksinen er enden for innsatsen mot korona, så forstår jeg ikke hva som kan være et naturlig punktum. Vi kan ikke bruke livene våre bare på å overleve. Vi må lære oss å leve med viruset, for denne kampen gir ikke menig lengre.

Er det bare jeg som har fått nok?

