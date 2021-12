Danmarks statsminister grilles om masseslakt av mink

Demonstranter buet på statsminister Mette Frederiksen da hun kom til retten i Frederiksberg i København onsdag morgen.

Etter at statsministeren hadde forlatt bilen hun ankom i, ble den omringet av demonstranter, som knuste en av baklyktene.

Avlivningsrotet har opprørt mange i Danmark.

SINTE: Danmark har rundt 1.000 minkoppdrettere. Alle mistet levebrødet sitt da regjeringen bestemte at all mink skulle avlives. Foto: RITZAU SCANPIX

Minkkommisjonen har satt av hele dagen til hennes forklaring om hva som skjedde i ukene før den danske regjeringen i november 2020 besluttet å avlive alle mink i landet. Årsaken var at det var påvist en farlig mutasjon av koronaviruset i noen av dyrene.

MASSEGRAV: Danske myndigheter fikk hjelp av forsvaret for å få unna mengdene med død mink. Foto: Morten Stricker

I ettertid har det vist seg at regjeringen ikke hadde lovhjemmel til å fatte beslutningen.

Rammer statsministerens troverdighet

Frederiksen har tidligere sagt at hun ikke var klar over at det manglet lovhjemmel for masseslakten, og at det derfor ikke er hennes ansvar - selv om hun er regjeringssjef.

– Denne saken har skapt problemer for statsministerens personlige troverdighet, sier politisk redaktør i TV 2 Danmark, Hans Redder.

Han sier at at Mette Frederiksen spilte en viktig rolle i forløpet til minkavlivningen.

«Statsministeren ville gasse mink»

På spørsmål om når hun hørte om minksmitte for første gang, forteller Frederiksen til kommisjonen at hun ble forelagt en sak om det i juni 2020. Samme måned godkjente hun en overvåkningsstrategi av minksmitten.

Utover høsten økte smitten blant mink, og statsministeren forteller at at dette førte til bekymring.

Kommisjonen viser så til en mail som er sendt etter et møte i regjeringens økonomiutvalg 30. september 2020. Her skriver sekretæren til departementssjefen i Finansdepartementet at det «tilsynelatende var meget tett på at Statsministeres kontor sendte inn militæret for å gasse alle mink i kveld».

Statsminister Mette Frederiksen har ifølge TV 2 Danmark et lite smil om munnen når hun kommenterer denne mailen.

– Jeg har sett dette sitatet om noe med «å gasse», sier hun.

Så fortsetter hun med å si at dette ikke er noe hun har vært involvert i.

– Jeg har ikke fantasi til å forestille meg at det har vært diskusjoner om konkrete avlivningsmetoder på Statsministerens kontor, sier Frederiksen.

Hun understreker også at avlivning av alle mink i landet ikke er til vurdering på på dette tidspunktet ikke.

Den beslutningen tas kvelden 3. november.

BESØKTE BERØRTE: Mette Frederiksen var tydelig rørt under et besøk på en minkfarm ved Kolding i slutten av november i fjor. Foto: Mads Nissen

Sa det hastet

Dagen før får statsministeren beskjed om at at en mutasjon i mink kan svekke virkningen av vaksinene.

Frederiksen forteller at hun husker det som skjedde godt:

– Jeg satt i isolasjon på Marienborg, og jobbet dag og natt. Det hadde vært et terrorangrep i Wien, men så kom også disse voldsomme meldingene om mink, og at det kunne føre til problemer med vaksinen hele verden gikk og ventet på, forteller statsministeren.

Et notat fra et møte dagen etter, viser at Frederiksen sier at dette måtte slås ned, fordi det kunne svekke vaksinene, og at det hastet.

På et ministermøte senere på dagen, viser notater at Frederiksen ba om innsatsen trappes opp.

Spurte flere ganger om nødvendigheten

Frederiksen avviser at hun før det avgjørende møtet beslutningsdagen hadde gitt uttrykk for om hun ønsket avlivning av all mink eller ikke.

– Jeg tror jeg spurte tre ganger, kanskje også fire, om man var helt sikker på at det var nødvendig å fatte denne vidtgående beslutningen, sier statsministeren til kommisjonen.

Hun sier videre at informasjonen de hadde på det tidspunktet, gjorde at hun mente at de måtte handle raskt.

MÅTTE GÅ: Mogens Jensen måtte gå av som matminister på grunn av minkskandalen. Foto: Untv

Frederiksen viser til at de har fått vite at epidemikontrollen potensielt kan vesentlig forverres, smitten er stigende og det finnes heller ingen forklaring på hvorfor minksmitten flyttes fra farm til farm.

– I tillegg er det en risiko for at verdenssamfunnet mener at Danmark ikke håndterer situasjonen korrekt, sier hun.

La til grunn at det var lovhjemmel

Seks minutter før det avgjørende møtet kommer det inn nye bilag som omhandler lovhjemmel. Men disse blir ikke lest. Frederiksen sier årsaken er tidspress.

Statsministeren sier også til kommisjonen at man hadde lagt til grunn at de hadde lovhjemmel.

– Hvorfor ba du ikke om en lesepause? Det var ikke så mange sider, dere kunne kanskje klart å lese dem på fem minutter?

– Det var min klare overbevisning at vi måtte reagere. Vår store bekymring var å bli beskyldt for å sitte på kunnskap som hele verdenssamfunnet var opptatt av, svarer Frederiksen.

På spørsmål om de ikke hadde et ansvar for å lese materialet, sier statsministeren at det er helt legitimt å avvike fra normal prosedyre når man må handle raskt.

– Svekket politisk

Også politiet har sett på hva som skjedde i denne perioden, og har beslaglagt telefoner og ipader fra Statsministerens kontor.

Men både Frederiksen og fire nære medarbeidere i hele denne perioden, har hatt på en funksjon som sletter alle SMS-er etter 30 dager.

Etterretningstjenesten jobber med å gjenskape politikernes slettede SMS'er, etter at politiets teknikere ikke klarte det.

GRAVD NED OG GRAVD OPP: De døde dyrene ble først gravd ned i jorden. Senere ble de gravd opp igjen for å brennes. Foto: Morten Stricker

Mink-kaoset har svekket statsministeren politisk, mener Jyllands-Postens politiske analytiker, Niels Th. Dahl.

– Med under halvannet år til neste folketingsvalg og saken om de slettede SMS'er gjør det vanskelig for Mette Frederiksen å bygge en ny plattform å gå til valg på, mener han.