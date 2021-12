De tolv neste kampene avgjør trolig Uniteds sesong: – Rangnick må gjøre underverker

Se Norwich-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Play lørdag fra klokken 18.00!

Liverpool, Chelsea og Manchester City har fått en liten luke ned til fjerdeplassen etter nesten halvspilt sesong.

Bak dem kjemper Manchester United, West Ham, Tottenham og Arsenal for å ta grep om fjerdeplassen. Men med tanke på at sesongen ikke er halvspilt ennå, har de trolig også et håp om å henge seg på de tre lagene i tet.

Nå venter tolv kamper hvor United trolig vil være favoritt i samtlige. Tolv kamper som trolig vil definere Uniteds sesong.

– Timingen for managerskiftet var neppe tilfeldig. De har det klart mest gunstige programmet i den mest hektiske delen av sesongen. Og ettersom vi ikke er halvveis har Rangnick tid til å redde sesongen, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Det er ni poeng mellom Chelsea (tredjeplass) og Manchester United. Avstanden til serieleder Manchester City er elleve poeng. En avstand som absolutt er mulig å ta igjen. Likevel tror TV 2s ekspert det skal bli tøft.

– Topp fire er helt sikkert den nye målsetningen deres. For å blande seg inn helt i toppen er de avhengig av å vinne nesten alt, samtidig som de tre der oppe skal klappe sammen. Akkurat nå er det veldig vanskelig å se det for seg, sier Stamsø-Møller.

Slik ser Uniteds kampprogram ut Manchester United har spilt 15 seriekamper og står med 24 poeng. Sju seire, tre uavgjorte og fem tap. Nå er det duket for en lang rekke med kamper hvor det er ventet at de vil ta mange poeng. Runde 16: Norwich (borte) Runde 17: Brentford (borte) Runde 18: Brighton (hjemme) Runde 19: Newcastle (borte) Runde 20: Burnley (hjemme) Runde 21: Wolverhampton (hjemme) Runde 22: Aston Villa (borte) Runde 23: West Ham (hjemme) Runde 24: Burnley (borte) Runde 25: Southampton (hjemme) Runde 26: Leeds United (borte) Runde 27: Watford (hjemme) Etter disse tolv kampene er det duket for flere tøffe oppgjør. Da venter Manchester City, Tottenham, Liverpool og Leicester i de fire neste kampene.

Tror ikke United kommer seg inn i tittelkampen

Til tross for det enkle kampprogrammet mener TV 2s fotballekspert, Morten Langli, at Ralf Rangnick må gjøre underverker for å sende rødtrøyene inn i kampen om ligatittelen.

– Nei, det tror jeg ikke. Da må Rangnick gjøre underverker, men det er jo mulig, svarer Langli på spørsmål om han tror United er med i gullkampen i mars.

Langli mener United normalt sett bør være favoritt i samtlige av de tolv kommende kampene, men mener de må opp flere hakk om de ønsker å leve opp til det stempelet.

– De har et fint kampprogram, men de må være mye bedre enn de har vært for å rade opp seire, sier TV 2s ekspert.

Ser allerede to klare endringer i Rangnicks United

Ralf Rangnick (63) har kun ledet Manchester United i én Premier League-kamp, men TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen har allerede sett hva tyskeren ønsker å få til.

I kampen mot Crystal Palace la Gulbrandsen merke til to klare endringer i Uniteds spillestil.

Høyt press

– Han har kommet inn med sine prinsipper. Man ser ganske tydelig at det handler om avstander. Det er kortere avstander og et samlet lag som går i press, sier Gulbrandsen.

Høye backer

– Rangnick har satt en struktur hvor han viser at «vi går med begge backene, vi tør stå opp med midtstopperne for å ha muligheter offensivt.» Fordelen med dette er ikke bare det offensive, men når man mister ballen har man gode forutsetninger for å vinne igjen ballen. Dette er ekstremt viktig i internasjonal fotball. Struktur og prinsipper. Jeg ser allerede nå gode forutsetninger for United under Rangnick, sier Gulbrandsen.

Manchester Uniteds midtbanespiller Scott McTominay, uttalte i et intervju med Premier League Productions denne uken at spillerne raskt har blitt kjent med tyskerens metode.

– Han er veldig opphengt i planlegging. Han er opptatt av at vi trener på riktige tidspunkt og at vi får nok søvn.

Skotten sa videre at treningstidspunktene varierer, og at hvor mye søvn spillerne rekker å få avgjør hvilket tidspunkt treningene starter. McTominay bekrefter også Solveig Gulbrandsens observasjoner.

– Han er veldig klar på at han ønsker at vi skal spille høyintensiv fotball, sier Scott McTominay.