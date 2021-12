Boris Johnson og kona har fått sitt andre barn

Den engelske statsministeren og kona hans har fått en datter. Det skriver Sky News.

Ifølge avisen har en talsperson for Johnson sagt at de er glade over å kunne annonsere at de har fått en sunn og frisk jente på et sykehus i London tidligere i dag.

– Både mor og datter har det bra. Paret vil takke fødselsteamet ved sykehuset for omsorg og støtte, sier talspersonen.

Fra før har paret sønnen Wilfred Lawrie Nicholas Johnson sammen. Boris Johnson har også flere barn fra tidligere ekteskap.