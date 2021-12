Kristoffersen tror ikke helt på Jansrud-ryktene: – Ting han må svare på selv

Forrige uke falt Kjetil Jansrud (36) stygt i Beaver Creek. Onsdag bekreftet Skiforbundet i en pressemelding at skaden han pådro seg under fallet, gjør at han er ferdig for sesongen.

Jansrud skadet korsbåndet i kneet.

Se hvordan Jansrud pådro seg skaden øverst

– Sesongen er over for min del, men jeg er motivert for å gjøre jobben som trengs for å komme tilbake, sa Jansrud.

Lagkamerat Henrik Kristoffersen er sikker på at Kjetil Jansrud kommer seg tilbake i alpinsirkuset etter skaden.

PROFIL: Norges Henrik Kristoffersen. Foto: Pontus Lundahl / Tt

– Jansrud har røket korsbåndet før, og kommet tilbake. Men først må jeg si at det kjipt at noen tryner og skader seg, det er noe man aldri vil se. Jeg ønsker ham all god bedring, sier Kristoffersen på en Team-pressekonferanse torsdag.

Kristoffersen tror ikke Kjetil Jansrud kommer til å legge opp, og tar nok en sesong i alpinsirkuset neste år.

– Han har kommet tilbake fra skade før og bevist at han klarer det. Nå er han jo eldre enn på det forrige tidspunktet, men det er ting han må svare på selv. Jeg tror ikke Kjetil har problemer med motivasjonen sånn sett, mener Kristoffersen.

– Jeg vet det har vært rykter om at dette kunne være Kjetil Jansruds siste sesong og sånt, men det må han nok svare på mer enn meg, understreker han.

Stor inspirasjon

Kristoffersen forteller at Kjetil Jansrud har vært en stor inspirasjon for ham i alpinkarrieren hittil.

– Da jeg kom inn kjørte Kjetil mye storslalåm, og vi har trent mye storslalåm sammen. Da han var yngre, så var han god i slalåm han også. Det var litt først da jeg kom inn på landslaget at Kjetil byttet til fart, sier Kristoffersen, og legger til:

– For mange så var det bra å ha Kjetil og Aksel der. Kjetil og Aksel var jo de to store, men dessverre stopper ikke tiden opp, og alle blir eldre. Det kommer til et punkt der alle skal gi oss en dag. Men det ser jo ikke ut som for eksempel Aleksander Aamodt Kilde lider av at han er blitt 30 år. Mange av dem som var yngre da Kjetil og Aksel Lund Svindal var der, har fått mer erfaring nå. Fremtiden ser uansett veldig lys ut, mener Kristoffersen.

Aleksander Aamodt Kilde er beviset på at en skade ikke setter en stopper for alpinkarrieren. Han vant både Super-G-rennet og utfor i Beaver Creek forrige helg. Det var hans første seier siden han skadet korsbåndet i januar.

– Den her var vill. Er det mulig? Jeg var litt utbrent fra i går, men det føltes bare så bra ut da jeg kjørte. Denne var for Kjetil for å si det sånn, sa Kilde til Viaplay etter seieren.

– Helt useriøst

Lucas Braathen mister nesten pusten av Aamodt Kildes prestasjon.

– Det er sånn som egentlig ikke skal gå. Det skal ikke være mulig i renn tre eller fire etter en slik skade. Det er helt useriøst. Det ganske fett, og det han gjorde var helt vilt. Det viser at man aldri kan ha for store drømmer, sier Braathen.

Han synes det er trist at Jansrud ikke blir å se i alpinsirkuset resten av sesongen.

– Kjetil er jo lederen vår. Når noe må fikses opp i, eller noe endres, så er det veldig ofte Kjetil som fikser. Både personlig og på et utenomsporslig plan er Kjetil for meg en mann å gå til, sier Braathen, og slår fast:

PROFIL: Lucas Braathen. Foto: Torstein Bøe

– Det Kjetil betyr for laget, er kunnskap og erfaring og sikkerhet i en leder. At han ikke er med laget mer denne sesongen er ikke veldig gunstig, sukker han foran helgens verdenscuprenn i i franske Val-d'Isère.

Ti norske alpinister til Frankrike og Sveits – Kilde dropper verdenscuprenn

Ti norske alpinister skal til Frankrike og Sveits for å kjempe om de gjeveste plasseringene i verdenscupen kommende helg. Aleksander Aamodt Kilde er ikke med.

Kilde leverte varene i Beaver Creek sist helg, der han gikk til topps både i super-G og utfor. Nå er det klart at han dropper de kommende storslalåmrennene i franske Val d'Isère.

Han skal heller bruke tiden på å forberede seg til fartsrennene i Val Gardena uken etter.

I franske Val d'Isère skal herrealpinistene kjøre storslalåm og slalåm. Lucas Braathen og Atle Lie McGrath, som fikk store deler av sist sesong spolert av kneskader, er blant utøverne som er med i uttaket.

Ragnhild Mowinckel er den eneste norske kvinnen som skal til St. Moritz, Sveits for å kjøre super-G.

Hele uttaket:

Lucas Braathen (Bærum), Henrik Kristoffersen (Rælingen), Rasmus Windingstad (Bærum), Fabian Wilkens Solheim (Heming), Timon Haugan (Oppdal), Leif Kristian Nestvold-Haugen (Lommedalen), Atle Lie McGrath (Bærum), Sebastian Johann Foss Solevåg (Spjelkavik), Joachim Jagge Lindstøl (Heming), Ragnhild Mowinckel (Rival).