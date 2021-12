Hans-Erik Dyvik Husby bisettes: – Et fenomen norsk kulturliv blir fattig uten

I dag bisettes Hans-Erik Dyvik Husby, bedre kjent under artistnavnet Hank von Helvete. Han gikk bort 19. november, og ble 49 år gammel.

Bisettelsen blir holdt i Lillestrøm kirke, der Husby har bodd de siste årene. Seremonien starter klokken 12.

Under bisettelsen fremførte broren til Husby to sanger. En av disse var «Berceuse» av Armas Järnefelt, som han fremførte sammen med Spellemannpris-nominerte Sigyn Fossnes.

Det ble også spilt en låt for å hedre Husby, som datteren han hadde ønsket: «My funny valentine», som han alltid satt på når datteren ikke fikk sove.

Presten fortalte at Hans-Erik fant støttespillere i Odd Fellow Ordenen, som også hedret den avdøde artisten.

BISETTELSE: Under bisettelsen av Hans-Erik Dyvik Husby, møtte flere opp med jakker med skriften Turboneger bakpå jakken. Foto: Line Haus.

– Stolt av å kalle deg bror

– Han var allerede et godt menneske, bedre enn han selv er klar over. Han var omgjengelig, interessant, intelligent og en storsinnet mann. Før han ble medlem kom han på besøk og delte sin historie og fortid. Kort tid etter søkte han medlemskap, fant ro og godt vennskap. Stolt av å kalle deg bror, sa en representant for Odd Fellow.

– Kommer aldri til å glemme deg

Under bisettelsen holdt Husbys venn og gitarist Phillie en minnestale:

– Kjære familie, venner, Kjære Else. Du var på en måte ikke bare musiker for meg. Du var storebroren min. Den jeg alltid ønsket meg. Reist rundt europa på turne, ledd og grått og tulla, sier han.

Phillie forteller at han og Husby pratet sammen fra dag en, som om de allerede kjente hverandre.

– Du tok meg med overalt som din høyrehånd, lillebror og gitarist. Så meg som ditt eget kjøtt og blod. Da min egen far gikk bort, slapp du meg ikke av syne. Min største støttespiller. Vil alltid ta med meg din lærdom. Hver akkord jeg slår, hver låt jeg skriver fremover, til ære for deg. Kjære Hans. Kommer aldri til å glemme deg, sier han videre.

Presten leste opp flere minneord under bisettelsen, blant annet fra Husbys kjæreste.

– Min kjære og høyt elskede. Ord blir så fattige, og savnet så tungt. I dag er jeg her for å være nær deg. Nå håper jeg du og din mor har funnet hverandre, stor gjensynsglede. Danser sammen.

– Senk dine skuldre og hvil. Takk for alt du har lært meg i løpet av den tiden vi fikk være sammen. Tusen takk. Med deg kunne jeg føle meg som alt og ingenting. Slik det skal være. Jeg elsker deg slik som bare jeg gjør, Nettie, leste presten opp.

– Ble kalt «Beauty and the Beast»

– Det er et menneske som har rørt meg på mange måter. Både med musikk, humor og som person. Jeg synes alltid det er så fælt når man kommer i en begravelse, fordi da forstår man det sånn, så det er litt tøft, sier en tydelig rørt Carina Dahl til God kveld Norge.

– Det var alt for tidlig og jeg synes det er synd at det ble som det ble. Han var veldig engasjert, og det var alltid mange historier, sier hun videre.

TAR FARVEL: Bisettelsen til Hans-Erik Dyvik Husby. Foto: Pål Fredrik Pedersen.

Dahl forteller at hun er vokst opp i et musikkmiljø, og satt stor pris på alle historiene Hank delte om alt tullet han og pappaen til Carina Dahl fant på.

– I 30-årsdagen min så tror jeg han holdt sånn 4 taler, fordi han hadde lyst til å si så mye. Det er jo sånne ting man kommer til å huske på.

– Mistet den nærmeste jeg har

Venn og tidligere manager til Husby, Rune Carlsen, forteller til TV2 at Husby raskt gikk fra å være et perifert rockemusikkbekjentskap til å bli en av hans aller beste samtalepartner.

– Det var syv, åtte intense år hvor han viste en fantasi og kreativitet langt utover det realistiske. Under korona var han en person som beholdt roen og fortalte oss at det ville gå bra. Hudløs ærlig og krevende, må si det, sier han.

– Han hadde ikke store personlige mål, men ville at det han gjorde privat og som artist skulle være perfekt. Han kommer til å bli så savnet, spesielt på grunn av den samtalepartneren som han var. Der har jeg mistet den nærmeste jeg har, kanskje ved siden av Stephen, forteller han videre.

– Et fenomen som norsk kulturliv blir fattig uten

Stephen Ackles, som var venn med Hans-Erik Dyvik Husby, forteller til TV2 at han setter pris på alle samtalene de hadde sammen.

– Å være venn med Hans-Erik var til tider fantastisk, men vi hadde også en del diskusjoner vi ikke alltid var enige i. Det som var så forunderlig var at han var så tydelig i det han mente, likte å lære og å finne ut av hvordan mennesker var. Jeg setter veldig stor pris på alle de timelange samtaler vi hadde sammen, sier han.

BISETTES: Minneord Hans-Erik Dyvik Husby. Foto: Pål Fredrik Pedersen

– Han var allsidig, men det ordet dekker jo ikke, han var mye mer enn allsidig. Han var rett og slett et fenomen som norsk kulturliv blir så fattig uten. Hans bortgang er bare forferdelig trist, sier han videre.

Ackles forteller at også han har mange gode minner og historier sammen med Husby.

– Vi var i 50-årsdagen for noen år siden, og midt på natten fant han ut at han skulle lage burger til hele festen, altså 60 gjester. Det var altså så fantastisk å se en mann som står og lager burger til en hel fest midt på natten. Klokka var jo ikke så veldig viktig for han, sier han videre.