Betaler fremmedes strømregning etter utfordring fra Morten Ramm

Komikere skal betale vanlige folks strømregninger etter at prisene har steget i hele landet.

Komikere har nå tatt på seg oppgaven med å betale de høye strømregningene til folk som sliter med å få endene til å møtes, etter initiativ fra Morten Ramm på Instagram.

«Gjøglere gjør ofte mye unyttig arbeid for mye penger, så nå tenkte jeg, siden politikken ikke finner gode løsninger, at vi kunne bidra med, om ikke alt, men noe», skriver komikeren og VGTV-profilen.

Videre skriver han at dersom du trenger hjelp med å betale strømregningen, kan du sende han en melding med en kjapp begrunnelse, så skal han betale fem regninger for november og desember.

Berettiget stikk

God kveld Norge har vært i kontakt med Ramm, som sier:

– Man kan ikke sitte og fylle juletreet med iPads når folk fryser og får veltet økonomien på grunn av strømregninger.

Ramm er overveldet av responsen i innboksen, men understreker at dette ikke er noe løsning på problemet.

– Det er et lite bidrag, men man får starte et sted for å sette fokus på de som sliter økonomisk. Det er mange flere enn jeg hadde trodd, sier Ramm.

– Er dette et stikk til politikerne?

– Dette er ikke et stikk til noen, men hvis noen føler på det så er det vel berettiget. Alle overbetalte komikere kan bidra, som meg selv.

Flesvig er med

Etter å ha valgt ut fem personer, sendte komikeren stafettpinnen videre til kollega Herman Flesvig.

«Gis videre til en som kjører rundt i heftige motorsykler, og har 19,5 millioner seere på NRK», skriver Ramm.

Som det så ofte gjør på sosiale medier, så nådde meldingen Flesvig fort, og han var kjapp på å ta utfordringen.

«Det er helt overveldende og faktisk litt jævlig å få så mye DMs fra folk som trenger litt hjelp», sier Flesvig på Instagram story.

Det tok ikke lang tid før meldingene rant inn til mannen bak «Førstegangstjenesten».

«Seriøst? Wow så snilt! Søstra mi hadde nok trengt litt hjelp. Hu er aleine med to barn og jobber i barnehage», skriver en av de som Flesvig valgte ut.

Flesvig sendte videre utfordringen til NRK-programleder Else Kåss Furuseth, som har tatt den på strak arm.

«Jeg takker for utfordringen, send melding til meg så velger jeg ut fem», sier hun på Instagram og sender utfordringen videre til Henriette Steenstrup.

God kveld Norge har ikke lykkes i å få kommentar fra Flesvig eller Kåss Furuseth.