Vil utsette eliteseriedramaet ved smitteutbrudd hos ett av lagene

Det bekrefter Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), til TV 2, som sier at forbundet jobber med «mange ulike scenarioer».

Kommende søndag skal eliteserien avgjøres, og før den siste serierunden står «alt» på spill: Molde jakter Bodø/Glimt i gullstriden, mens Stabæk, Brann og Mjøndalen kjemper om å unngå nedrykk.

For å gi lagene like utgangspunkt i de siste serierundene, har det derfor vært en regel i norsk fotball at samtlige av de to siste serierundene skal starte samtidig – slik at lagene ikke kan spille på hverandres resultater.

Men hva skjer om ett av lagene skulle få et smitteutbrudd og derfor ikke kan stille lag?

– Hvis troppen må i karantene, vil alle «nedrykkskampene» og de øvrige tellende kampene bli utsatt. Vi kan ikke skape en situasjon der noen kan spille på andres resultater, sier Fisketjønn, som legger vekt på at fair play vil ha høyeste prioritet i en slik situasjon.

«Svært krevende» situasjon

Fisketjønn påpeker at det er en mulighet for at kamper uten reell betydning kan gjennomføres som oppsatt på søndag ved smitteutbrudd i andre lag, men i teorien kan samtlige kamper i den siste serierunden ha innvirkning på enten ligagullet, europacup-plassene eller nedrykk.

Hovedregelen er fortsatt at et lag må stille til kamp om de har 13-15 spillere tilgjengelig, men Fisketjønn er klar på at det i enkelte scenarioer også vil kunne utvises skjønn.

Han beskriver situasjonen som «svært krevende», og viser blant annet til at det er ulike karanteneregler for de ulike variantene av korona.

Nylig bestemte myndighetene seg for at nærkontakter nå må i smittekarantene dersom det er mistanke om omikron, noe som gjør at lagene er mer utsatt enn tidligere.

– Ikke utenkelig at smitte kan komme inn i troppen

Nylig ble to Fulham-kamper i Premier League utsatt på grunn av koronasmitte i London-klubben. I Norge er smitten høyere enn noen gang, og så sent som i dag rapporteres det om 5259 nye smittetilfeller.

– Vi vet at det er mye smitte i samfunnet, og det er ikke utenkelig at smitte kan komme inn i troppen til et av lagene, men vi kan ikke tenke på det annet enn å være ekstra påpasselig inn mot siste runde. Vi vil selvsagt følge alle regler og forskrifter så godt vi kan, sier Stabæk-spiller Fredrik Haugen til TV 2.

Jon Tunold, daglig leder i samme klubb, deler Fisketjønns syn.

– Det har ikke vært snakk om det i det hele tatt, men det kommer jo ikke til å skje at kampene ikke spilles samtidig. Hvis en eller annen kamp skulle bli utsatt, så kommer ikke resten av runden til å bli gjennomført, sier han.