Psykolog om tiltakene: – Tror vi nærmer oss et smertepunkt

Fra midnatt torsdag gjør regjeringens nye koronatiltak seg gjeldende. Nok en gang må vi begrense hva vi gjør i hverdagen vår, og psykolog Benjamin SIlseth tror de stadige endringene gjør det vanskelig for oss å tilpasse oss.

– Jeg tror det er noe med at vi ikke rekker å få hverdagsrytmen på plass igjen. Vi må stadig tilpasse oss disse endringene, og det er noe som vanligvis er slitsomt og krever mye av oss, sier Silseth til TV 2.

Han tror det går hardt utover psyken til mange.

– Derfor tror jeg vi begynner å nærme oss et smertepunkt.

Bekymret for barn og unge

Spesielt bekymret er Silseth for hvordan barn og unges psykiske helse påvirkes av tiltakene.

– Min største bekymring der er at vi ikke får fanget opp alt som gjelder barn og unge. De har mindre mulighet til å ta kontakt med helsevesenet selv, fordi det ofte er voksne som gjør det. Jeg tror vi går glipp av mye som beveger seg hos barn og unge, sier Silseth.

Han tror eventuell mindre kontakt med lærere og andre ressurspersoner i skolen vil være spesielt problematisk.

– Vi ser at det er stadig økning i henvendelser til hjelpetelefoner, og barn og unge er tydelige på at det trengs flere ressurser. På verdensbasis er barn og unge de som absolutt taper mest i pandemien, mener han.

UTFORDRENDE: Psykolog Benjamin Silseth mener usikkerheten i pandemien gjør det utfordrende for oss å tilpasse oss. Foto: Frode Sunde / TV 2

Små gleder

Psykologen mener likevel ikke at alt håp er ute. Han byr på noen tips som kan hjelpe dem som synes en ny runde med restriksjoner er tungt å gå løs på.

– Jeg tenker at noe av det viktigste er å prøve å akseptere at dette er skummelt og at det er mye usikkerhet knyttet til det. Å prøve å unngå det ubehaget kan gjøre at vi bare kjenner mer på det, sier SIlseth.

Han mener også at enkle og konkrete metoder kan være veien å gå – som å forsøke å omfavne de små gledene i hverdagen.

– Du kan sette av en halvtime til å lese en bok du liker, gå en tur med naboen, eller sende en SMS til en du tror strever om dagen. Disse tingene er viktige nå, og å ha i bakhodet at dette er en midlertidig fase vi skal gjennom. Det er lys i enden av tunnelen, selv om den tunnelen blir forlenget gang på gang, kan det virke som.

– Usikkerhet skaper stress

Også Irmelin Bergh, som har doktorgrad i psykologi og er partner i Nudgelab, tror en del av oss kan føle på en motløshet når vi snart runder to år med pandemi.

– Det er nok en håpløshet og kanskje en slags usikkerhet der, fordi vi føler det aldri tar slutt. I begynnelsen var dugnadsånden der, men nå er det ikke lenger noen som heier på oss. Da mister vi motet, sier Bergh til TV 2.

Hun mener usikkerheten enkelte kan føle på, vil kunne gi en manglende opplevelse av kontroll, og også medføre stress.

– Stress over tid gir oss fysiske og psykiske reaksjoner.

Bergh tror det kan hjelpe å minne oss selv på hvorfor restriksjonene er her.

– Vi gjør det for helsepersonell, syke, og de som rammes økonomisk av en eventuell full nedstenging. Hvis ikke vi finner motivasjon for oss selv, så er julen raushetens tid.