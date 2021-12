\Ford har tydeligvis truffet en nerve, med sin kommende elektriske pickup: F-150 Lightning. Ordrene har nemlig rast inn i et tempo som med god margin overgår det man hadde forventet.

I USA har rundt 200.000 kunder nå betalt depositum på 1.000 dollar og lagt inn en reservasjon. Også her i Norge er det mange som har henvendt seg både oss i Broom og til Ford, for å spørre om det blir mulig å få den hit til landet.

Svaret har i beste fall vært at det ser dårlig ut. Og etter at pågangen fra amerikanske kunder bare har økt, minsker sjansene for å få den til Norge ytterligere.

Vil øke produksjonen

Ford hadde i utgangspunktet tenkte å produsere 15.000 eksemplarer i 2022 — og deretter øke til 55.000 i 2023 og 80.000 i 2024.

Med den planen ville det gå flere år før man hadde tatt unna bestillingene som har kommet inn allerede før produksjonen starter.

Nå tas det grep. Først stenges muligheten for å legge inn nye reservasjoner. I tillegg er ambisjonen å øke produksjonstakten.

88.000 biler i 2023

De som nå forsøker å bestille får følgende melding: “As we prepare to make history together, we’ve closed reservations so we can start accepting orders.”

Kort sagt, en litt fin måte å fortelle deg at det for øyeblikket er stengt for nye kunder.

Dawn McKenzie er den hos Ford i USA som uttaler seg om F-150 Lightning.

– Målet nå er å øke produksjonen til 80.000 allerede i 2023 – og deretter forsøke å møte etterspørselen.

Slik håper de både å hindre at folk kansellerer reservasjonene sine – samtidig som de vil framskynde utleveringene.

Dette er det mange nordmenn som kunne tenkt seg: Elektrisk pickup som kan brukes som familie- og feriebil.

Closed for reservations

Det er kanskje ikke så rart at responsen har vært god. Hjemmemarkedet, USA, er uten tvil verdens største i forhold til pickup. Ford alene selger rundt n million eksemplarer i året.

Prisene starter så lavt som rundt 330.000 kroner – inkludert elbilstøtte på rundt 75.000 kroner.

To batteripakker

F-150 Lightning er tilgjengelig med to batteripaker. En gir rekkevidde på 370 kilometer - den største på 484 kilometer. Dette er målt etter EPA-metoden, som er strengere enn WLTP som ligger til grunn for rekkevidden på biler som selges i Europa.

Innstegsmodellen har to motorer og en effekt på 432 hestekrefter. Mens toppmodellen skal ha solide 571 hestekrefter og 1.050 Nm dreiemoment.

Den skal kunne ha nyttelast på opptil 900 kilo og kunne trekke maksimalt 4.500 kilo på variantene med det største batteriet og Max Trailer Tow-pakken.

Frunken, altså bagasjerommet foran, er enormt.

Frunk på 400 liter

Det Ford kaller Intelligent Backup Power gjør at du kan ta ut hele 9,6 kW med energi. Du kan bruke bilens strøm som strømkilde til verktøy eller andre strømkrevende produkter, når du ikke er i nærheten av strømnett.

Under panseret foran er det en stor frunk på rundt 400 liter hvor du kan frakte mer enn 180 kilo. Det vanntette rommet er også utstyrt med fire strømuttak, to USB-uttak og er drenerbart.

Understellet har blitt forsterket med metallplater for å beskytte batterier og motor mot tøft terreng. Batteriet er også i tillegg beskyttet av en vanntett boks pakket inn i krasj-absorberende materiale.

Video: Her bygges de første bilene:

