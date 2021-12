Landsbyboere skal ha blitt brent levende i Myanmar

– Jeg vil uttrykke min dypeste bekymring for meldingene om at elleve personer har blitt brutalt drept, og vil på det sterkeste fordømme slik vold. Troverdige rapporter indikerer at fem barn var blant de drepte, sier FN-talsperson Stephane Dujarric.

Soldater fra Myanmars militære skal ha raidet en liten landsby nordvest i landet, samlet sammen elleve sivile og bundet hendene deres før de brente dem levende, tilsynelatende som gjengjeldelse for et angrep på en militærkonvoi, ifølge vitner og andre rapporter.

En video i kjølvannet av angrepet viser de forkullede likene til elleve ofre, noen av dem trolig tenåringer.

– Våre kontakter forteller at dette bare var unge landsbyboere som var på feil sted til feil tid. Denne hendelsen er drøy, og det skjedde slik at det var meningen at ofrene skulle bli funnet for å skremme folk, sier talsperson for Human Rights Watch, Manny Maung.

Den myanmarske regjeringen har nektet for å ha hatt tropper i området.

Nylig ble Myanmars avsatte leder, Aung San Suu Kyi, dømt til fire års fengsel av junaten i landet. Hun ble avsatt som leder etter at den myanmarske militærjuntaen kuppet makten i landet i februar.