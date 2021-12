Snøen skaper store problemer for Sørlandsbanen

Vogntogstans førte til kilometerlange køer på E18 ved Tvedestrand tirsdag, og natt til onsdag. Fremdeles skaper være trafikale utfordringer på Sørlandet, også for togtrafikken.



– Snøen og været skaper også i dag store problemer for fremkommeligheten på Sørlandsbanen. Vi kjører arbeidsmaskiner for å holde sporet åpent. Det er også feil på lokomotivet i et godstog som sperrer strekningen mellom Gjerstad og Skorstøl. Dette kan ta tid og skaper forsinkelser, skriver Bane Nor på Twitter.

Regiontogene mellom Nelaug og Arendal og Oslo-Stavanger rammes.

– Godstoget med feil på lokomotivet på Sørlandsbanen kom i gang ved egen hjelp og kjører i sakte fart på grunn av de tøffe værforholdene. Men strekningen mellom Gjerstad og Skorstøl er åpen, og persontogene kjører også. Det vil fortsatt bli kraftige forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor rundt klokken 7.30.