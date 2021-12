Northug: – Forstår ikke hvorfor hun skal gå så få renn

Se sprint i Davos på TV 2 lørdag fra kl. 11.45

På 10 kilometer fristil på Lillehammer gikk Ingvild Flugstad Østberg i mål til en 14. plass, 50 sekunder bak vinner Frida Karlsson. Det er en stor og viktig fremgang fra Ruka, mener TV 2s langrennsekspert.

– Avstanden fram til vinneren var jo halvert. Jeg er ikke overrasket om hun går enda fortere i Davos. Det er jo i Sveits hun har gått aller sine beste renn, sier Petter S. Skinstad.

Det er ekspertkollega Petter Northug enig i.

– Jeg forventer at Ingvild kutter ned forspranget til teten ytterligere i Davos. Men jeg forstår ikke hvorfor hun skal gå så få renn. Hvorfor gikk hun ikke en etappe på stafetten søndag på Lillehammer? Konkurranser er jo den beste treningen du kan få, og jeg er overbevist om at det Ingvild trenger aller mest er å gå skirenn. Jeg er spent på hvilke planer langrennsledelsen har for Ingvild etter løpet i Davos, sier Northug.

Østberg ble tatt ut til å gå tre renn før jul for å kvalifisere seg til OL: Ruka, Lillehammer og Davos. Hun sier at det fortsatt er veldig usikkert hva som planen er videre. 31-åringen har lyst å gå Tour de Ski.

– Planen var disse helgene og ta en god prat etter det. Skal en være aktuell for det som skjer enda seinere sier det seg selv at Tour de Ski eller noe av Tour de Ski kan være aktuelt. Det må jeg ta etter denne helgen, sier Østberg.

– Jeg vil ha krig blant damene

Hun håper at helgen i Davos vil gi nye og positive svar.

– Folk rundt forventer veldig mye. Det er såpass brutalt at jeg er nødt til å nærme meg for å være med i diskusjonen om hva som skjer videre, sier Østberg, vel vitende om at tiden begynner å bli knapp.

– Det er bare å begynne å telle opp hvor mange jenter som skal dit og hvor mange som allerede har gått fort. Det er få plasser. Jeg vet at jeg mest sannsynlig kommer til å gå fortere og fortere utover i sesongen, men det hjelper ikke at jeg vet det når det skal skrives ned noen navn på en papir, sier hun.

– Northug etterlyser at du går flere skirenn. Forstår du det?

– Ja, det gjør jeg. Jeg vet at jeg blir bedre av å gå skirenn.

– Hvorfor har du ikke gått flere renn?

– Fordi det har vært en plan som ble lagt av trenere og helseteam fra det ble bestemt at jeg skulle gå skirenn. Jeg hadde lyst til å gå flere skirenn, men det har heller ikke vært diskusjoner. Jeg har forholdt meg til det som ble bestemt.

Skistjernen sier hun vil ha is i magen og holde seg til den planen som ble lagt i november.

– Hvis jeg skal dra til OL, vil jeg dra dit med en følelse av at jeg kan kjempe om medaljer, sier Østberg.

TV 2s eksperter ikke ikke samstemte i hvordan hun ligger an med tanke på å få dra til Beijing.

– Etter min mening trenger hun ikke prestere bedre enn dette for å komme til OL. I mine øyne er hun allerede klar. Fordi de andre som hun konkurrerer med om en plass ikke er bedre. Så er neste spørsmål: Hva skal hun eventuelt gå i OL?, sier Skinstad.

TV2s langrennseksperter Petter Soleng Skinstad og Petter Northug. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Northug er mer usikker, og mener Østberg må gå et bra renn førstkommende søndag.

– Jeg vil si tja til spørsmålet ditt om hun er klar for OL. Løpet i Davos blir viktig for Ingvild. Jeg tror hun ønsker å få en bekreftelse på at, ja, det er mulig å kjempe i toppen. Og ønsker hun selv å dra til Kina-OL hvis hun vet at hun ikke kan kjempe om medaljer? Hva skjer hvis det er stagnasjon i Davos for Ingvild? Kan det bli aktuelt at hun går Tour de Ski? Eventuelt går halvparten av touren, For jeg gjentar: Ingvild trenger mest av alt å gå renn, understreker Northug.

Ingvild Flugstad Østberg går 10 kilometer fristil på søndag i Davos