Front mot front-kollisjon – to til sykehus

Rett før klokken 05 natt til torsdag skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter at det har oppstått en trafikkulykke på E16. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 04:51.

Ulykken skjedde ved Kilemoen i Ringerike kommune. Nødetatene er på stedet.

Politiet opplyser at dette er en front mot front-kollisjon, og at to personer er involvert i trafikkulykken.

Det ble først informert om at én person ble kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang, og at den andre personen er undersøkt av helse. Klokken 05:15 kan operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Anne Meyer, bekrefte overfor TV 2 at begge personene er kjørt til sykehus. Den andre personen sendes til sykehus for sjekk.

Meyer er enda ikke kjent med hvilken fart kjøretøyene hadde før de kolliderte, men at det er store materielle skader på begge bilene.

Veiene ble helt stengt som følge av ulykken, i forbindelse med at det jobbes på stedet. Like etter 05 natt til torsdag opplyser politiet at ett felt er åpnet opp, og at det er dirigering på stedet.

Bilberger er på vei.

