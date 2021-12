Politibetjenten trodde pistol var elektrosjokkvåpen – siktet for drap

Den 11. april 2021 ble 20 år gamle Daunte Wright stoppet av politiet da han var ute å kjørte bil i en forstad til byen Minneapolis i Minnesota. Ifølge politiet var Wright ettersøkt og det ble besluttet å arrestere han på stedet, men han skal ha motsatt seg arrestasjonen.

Ifølge 20-åringens mor, ringte han direkte til henne da han forstod at politiet stoppet ham, skriver nyhetsbyrået AP.

Moren forteller også at sønnen hadde med seg kjæresten i bilen. Det hele endte fatalt. Mannen ble skutt av en politibetjent, og ble erklært død på stedet.

Familien til Daunte Wright klemmer advokat Ben Crump utenfor Hennepin Country Government Center mens rettssaken mot den tidligere politibetjenten Kim Potter begynner. Foto: KEREM YUCEL / AFP

Tok feil våpen

Det var den 49 år gamle politibetjenten Kim Potter som drepte 20-åringen Daunte Wright.

Ifølge politibetjenten selv, var det hele en tragisk ulykke. Potter, som skjøt og drepe 20-åringen, sier hun trodde at hun tok opp et elektrosjokkvåpen og ikke et skytevåpen.

Episoden ble filmet av et kroppskamera som Potter hadde på seg under hendelsen. I videoen kan man høre en fortvilet Potter.

– Jeg skjøt han, jeg tok feil pistol! Herregud, sier Potter i videoen.

I opptaket kan man se at politibetjenten synker ned på fortauskanten og setter seg ned etter at bilen til Wright begynner å trille.

Forsvarsadvokat Paul Engh mener at den umiddelbare reaksjonen til Potter styrker argumentet deres om at skyteepisoden var en ulykke.

– Politifolk er mennesker, sa Potters forsvarsadvokat under rettssaken onsdag. Forsvarsadvokaten så ut til å kaste skylden på Wright, og sa at alt 20-åringen burde ha gjort var å overgi seg med en gang.

Wunderbaum i speilet

Potter hadde opplæring med en ny politibetjent da de vinket inn 20-åringen. Wright hadde utgåtte skilt på bilen, og Wundebaum hengende fra speilet.

Da de fant ut at Wright allerede hadde en arrestordre på seg fra før, prøvde de å arrestere han. Wright satt seg da tilbake i bilen i stedet for å samarbeide med politiet.

En plakat av 20-åringen Daurant Wright som døde etter at en politibetjent avfyrte skudd mot ham den 11. april 2021. Episoden har vekket sterke følelser og reaksjoner, da dette er ett av mange tilfeller hvor hvite politibetjenter avfyrer skudd mot mørkhudede personer. Foto: NICOLE NERI / REUTERS

Potters kroppskamera tok opp at hun ropte «Taser, taser, taser» rett før hun løsnet et skudd med pistolen hun trodde var et elektrosjokkvåpen.

Deler av videoen ble spilt av under rettssaken onsdag, skriver nyhetsbyrået AP.

Også den andre politibetjenten som var tilstede under hendelsen, holdt en vitneforklaring under onsdagens rettssak. Offiser Anthony Luckey, som var under opplæring da hendelsen skjedde, sa at han kunne lukte marihuana fra bilen til Wright. Han skal også ha sett marihuanarester ligge på bilens konsoll.

Ringte til sønnen

Moren til Daunte Wright, Katie Bryant, vitnet under onsdagens rettssak. Under vitneforklaringen fortalte hun om øyeblikket da hun så sønnen hennes ligge i bilen etter at han ble skutt.

Moren hadde snakket med sønnen rett før den tragiske hendelsen inntraff. Da hun kontaktet sønnen på nytt gjennom en videosamtale, hørte hun at kjæresten til sønnen skrek at noen hadde skutt han. Kjæresten pekte deretter telefonen mot førersetet, hvor Daunte Wright lå.

Det var en gråtkvalt mor til den avdøde 20-åringen som holdt vitneforklaring under rettsaken onsdag. Foto: AP

– Sønnen min lå der. Han reagerte ikke og han så død ut, sa en gråtkvalt mor under vitneforklaringen onsdag.

Gjorde en feil

Forsvarsadvokaten til Potter fortalte at klienten hans gjorde en feil da hun grep feil våpen og skjøt Wright etter at han forsøkte å kjøre bort fra politibetjenter som prøvde å arrestere ham. Rett før Potter avfyrte skuddet, hadde den andre politibetjenten kommet seg delvis inn i bilen til Wright, og var ifølge Engh i fare for å bli skadet dersom 20-åringen hadde startet bilen.

Engh mener at politibetjentene hadde all grunn til å tro at Wright hadde en pistol på seg, da den andre politibetjenten, Anthony Luckey, oppdaget at Wright hadde en arrestordre på seg på grunn av våpensiktelse.

– Hun måtte gjøre det for å forhindre dødsfall for en medoffiser, sa forsvarsadvokat Engh under rettssaken.

– Forrådte yrket sitt

Ved en tidligere anledning fortalte aktor i saken, Erin Eldridge, at Potter hadde undervurdert den omfattende utdanningen hun hadde gått gjennom for å bli politi – inkludert opplæringen om risikoer rundt avfyring av feil våpen.

– Dette er akkurat hva hun har blitt trent i gjennom årevis. Den 11. april forrådte hun yrket sitt, og sviktet Daunte Wright, sa Aktor.

– Vi må kunne stole på at de vet forskjellen på høyre og venstre. Denne saken handler om en politibetjent som visste at hun ikke skulle feile, men klarte ikke å gjøre det riktig, fortsatte aktor.

Påtalemyndigheter sier at Potter hadde blitt trent i bruk av elektrosjokkvåpen flere ganger i løpet av sin 26 år lange politikarriere. Sist gagn var seks måneder før den tragiske hendelsen inntraff.

En jury på 14 personer skal behandle saken.

Minnesotas straffemåling krever en fengselsstraff på litt over syv år for førstegradsdrap og fire år for andregrads. Aktor har sagt at de vil kreve en lengre straff.