NFF i Qatar: – En unik mulighet

Fotballforbundet er i Qatar fra onsdag til lørdag denne uken for å for å møte VM-arrangøren, myndighetene og gjestearbeiderne.

Sent onsdag kveld ble fotballpresidenten og Anders Hasselgård hentet i private biler på rullebanen og kjørt rett til hotellet der store deler av programmet finner sted.

Hasselgård er leder av arbeidsgruppen som jobber med Qatar-tiltakene i NFF.

– Dette er et gjenbesøk etter besøkene vi i Norden hadde i 2015 og 2016. Opprinnelig var planen at vi skulle vært her for ett år siden, men på grunn av pandemien er det utsatt til i år. Formålet med turen er å få status på arbeidet med implementering av reformene, migrantarbeidernes situasjon og Qatarske myndigheters & SCs arbeid med menneskerettigheter, sier fotballpresident Terje Svendsen til TV 2.

– Det andre er at vi får muligheten til å stille spørsmål og forventinger til ledende aktører, både myndigheter og det qatarske fotballforbundet. I tillegg møter vi det internasjonale bygningsarbeiderforbundet BWI, ILO og Amnesty. Den norske ambassaden, samt sveitsisk og nederlandsk – vil alle tre vil gi informasjon om utviklingen i området fra tildelingen av VM i 2010 og til nå, utdyper Svendsen.

TV 2 er kjent med at pressefrihet er et av de første punktene som skal diskuteres med VM-arrangøren, torsdag formiddag.

Martin Paulsen i forbundets etiske komité har klare forventinger til hva som må tas opp.

– Journalister opplever at det er en utfordring å snakke med hvem som helst, at myndighetene ønsker å vise et bilde av hvordan ting er, og at det er liten mulighet for fri tilgang til informasjon, sier Paulsen til TV 2.

Han mener dette er helt sentralt i Qatar-problemet - at myndighetene i landet ønsker å framstille landet i et bedre lys enn det som er realiteten.

Bør få uhildet informasjon

Det er tredje gang Fotballforbundet reiser til vertslandet for sommerens fotball-VM - denne gangen som en del av en UEFA-delegasjon som blant annet møte arbeidsministeren og utenriksministeren i Qatar.

I tillegg til NFF stiller forbund fra Tyskland, Danmark, Sverige, England og Nederland. Finland følger møtene digitalt. FIFA er også en del av delegasjonen.

– Vi har, sammen med øvrige nordiske forbund, engasjert oss i dette for flere år tilbake. Når mesterskapet nærmer seg merker vi at flere og flere engasjerer seg i spørsmål om migrantarbeidernes situasjon, sier Håkan Sjöstrand, generalsekretær Svenske Fotballforbundet.

NORDISK ALLIANSE: Håkan Sjöstrand sammen med Terje Svendsen på vei til møter i Qatar. Foto: Trine Melheim Næss / TV 2

– Et kjempeviktig poeng med denne turen er at forbundene får en unik mulighet til å møte migrantarbeiderne og det er viktig at NFF bruker anledningen til å skaffe seg så god og uhildet informasjon som mulig, og bestrebe seg på å få nettopp det, sier Martin Paulsen til TV 2.

– Er det realistisk?

– NFF må stille som krav at det skal være et grunnleggende prinsipp.

Han legger til;

– NFF får en gylden mulighet til å snakke med myndighetene i Qatar direkte og være tydelige på hva slags krav og forventninger norsk fotball har til gjennomføringen av mesterskapet.

FORVENTNINGER: Martin Paulsen i NFFs etiske komite mener Qatar-turen gir en god mulighet til å gi tydelig beskjed om hva norsk fotball forventer. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Sverige: – Vært like tydelige som NFF

NFF følger situasjonen i Qatar tett, og tok senest i forrige uke opp saken med Abdullah Ibhais som skal ha blitt nektet salt i fengselet mens han sultestreiker.

De har også fulgt opp arrestasjonen av NRK-journalistene.

Det Svenske Fotballforbundet forventer å få flere detaljer om hva som skjedde.

– Dette er viktig å ta opp. Hvordan gjør man det fremover for å garantere journalisters sikkerhet?, spør Sjöstrand retorisk.

– Vi kommer til å løfte frem pressefriheten. Fotball er så mye mer enn det som skjer på selve banen, fortsetter han.

NFF har opparbeidet seg solid respekt både i arbeidsgruppen og hos andre relevante aktører i tilknytning til mesterskapet, etter det TV 2 erfarer.

Både i kraft av landslaget sine markeringer, boikott-debatten og som følge av en løpende dialog med alle parter.

BLITT LAGT MERKE TIL: Landslaget med markering før VM-kvalifiseringskampen i fotball mellom Norge og Gibraltar på Ullevaal Stadion.Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud

– Sverige har ikke vært like tydelige, kommer dere til å legge ytterligere press i tiden fremover?

– Jeg er ikke enig i at vi har vært like tydelige som NFF. Man kan ta initiativ på ulike måter og det blir dumt om man stiller initiativene mot hverandre. Alle initiativ som driver dette i riktig retning er bra.

Bør bygge allianser

Underveis i programmet skal det også gjennomføres fellesmøter med arrangøren, FIFA, arbeidsrettighetsorganisasjoner og Amnesty.

Etableringen av arbeidsrettighetssentre i Qatar blir også et viktig tema.

Martin Paulsen i etisk komité, mener NFF også bør stille tydelige krav for å sikre at representanter og mennesker som kommer til Qatar, opplever at de er velkommen og trygge, uavhengig av legning.

– Hva kan de egentlig forvente å få ut av turen?

– De kan ikke gjøre så mye annet enn å være tydelige. Samtidig reiser de ikke alene, og det er gode muligheter for å bygge allianser med de andre forbundene de reiser på tur med. NFF bør jobbe aktivt for å få andre med på laget.

SKYSKRAPERE: Doha gjør seg klar til VM. Forholdene for gjestearbeidere og hotellansatte står på agendaen under NFF sitt besøk. Foto: Darko Bandic

Vil sikre fremtidige mesterskap

I tillegg til det Svenske Fotballforbundet, har NFF tett dialog med danskene.

– Vi har arbeidet med NFF for å få til denne turen i lang tid, sier Jakob Høyer, kommunikasjonssjef i DBU til TV 2.

Reisen til Qatar var i utgangspunktet ment å være en tur med de nordiske forbundene.

Men i mai opprettet UEFA en egen arbeidsgruppe for spørsmål rundt menneskerettigheter i Qatar frem til VM og videre fremover.

Engasjementet fra Norge var noe av årsaken til at gruppen ble opprettet.

Nå har UEFA overtatt ansvaret for programmet. I følge opplysninger til TV 2 har NFF hatt en stor innvirkning på hvilke saker som står på agendaen.

– Vi er alle enige om at fotball har potensial til å skape meningsfull endring på disse områdene, og det er derfor vi føler det er vår plikt at vi engasjerer oss sterkt i denne diskusjonen, uttalte Michele Uva, etter at det første møtet i Qatar i august i år.

Uva er UEFAs direktør for fotball og sosialt ansvar, og leder arbeidsgruppen.

Målet er blant annet å utvikle felles prosedyrer for hvordan menneskerettigheter arbeides med ved fremtidige UEFA arrangementer.