Marerittet vil ingen ende ta: – Ikke ferdig som klubb på noen som helst måte

Sju poeng og stusselige 2-9 i målforskjell er fasit for Barcelona etter seks kamper i Champions League-gruppespillet.

For første gang på 17 år må Barcelona klare seg uten sluttspill i Champions League. Den gang deltok de i Uefa-cupen (som nå heter Europa League).

I LaLiga ligger den falmende storklubben på sjuendeplass og har etter 15 kamper havnet seks poeng bak fjerdeplassen, som gir plass i neste års Champions League.

– De er ikke blant de åtte-ti beste i Europa per dags dato. De er nærmere topp 20-30, er den knallharde dommen til TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Problemene har stått i kø for katalanerne gjennom hele sesongen. Her er noen av tingene som har skjedd på Camp Nou siden sommer:

Lionel Messi forlot klubben, Ronald Koeman fikk sparken og ble erstattet av klubbhelten Xavi, Sergio Aguero pådro seg en hjertefeil, som kan tvinge ham til å legge opp. Ikke nok med det. Én etter én har viktige spillere pådratt seg skader.

Det hele kan kulminere i en skandalesesong som ender med Champions League-exit i gruppespillet og plass utenfor topp fire i LaLiga.

– I USA snakker man ofte om en gjenoppbygging. Altså at man må ta seg én eller to sesonger for å kvitte seg med store stjerner med høye lønninger, og fylle på med unge spillere. Akkurat den fasen er Barcelona inne i nå, sier Morten Langli.

Ser lys i enden av tunnelen

Da Champions League-gruppene ble trukket i Zürich i august var det få som trodde Barcelona skulle få en veldig vanskelig vei videre.

Bayern München var selvsagt en «umulig» motstander, men både Benfica og Dynamo Kiev er lag Barcelona trolig burde klart å havne foran.

– Alle trodde de skulle bli nummer to etter trekningen. Men etter åpningskampen mot Bayern München uttalte vel jeg at de var i alvorlig trøbbel og at sesongen i LaLiga kom til å bli knalltøff. Av og til, får jo også jeg rett, sier Langli med et smil.

Til tross for den brutale starten på sesongen ser likevel TV 2s ekspert lys i enden av tunnelen for storklubben.

– De er ikke ferdig som klubb på noen som helst måte. De har enormt mange gode spillere, som er mellom 18 og 21 år gamle. Vi har sett dem få tillitt denne sesongen, men det blir for mange samtidig og for sviktende form på de aldrende stjernene. Summen av det blir for dårlig, sier Langli.