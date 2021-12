Fikk uventet beskjed på ultralyd: – Fra den dagen ble livet snudd på hodet

Før sommeren gledet innebandystjernen Ole Mossin Olesen seg til å bli far for første gang. Men da lille Conrad ble født, ble ingenting slik som han hadde forestilt seg.

Innebandystjerne og landslagspiller Ole Mossin Olesen og samboer Malin Maarud hadde lenge prøvd å få barn. Gleden var derfor stor da Malin endelig ble gravid.

– Dette var også midt i korona, vi hadde ikke fått treffe foreldre eller besteforeldre på lenge. Så lyspunktet var liksom at vi skulle få Conrad, forteller Ole.

De vordende foreldrene gledet seg til å treffe den lille. I uke 28 hadde de derfor bestilt time til 3D-ultralyd, for å danne seg et bilde av hvordan babyen så ut og hvordan han hadde det inne i magen.

– Fra den dagen ble livet snudd på hodet, sier Ole.

Tok ikke til seg nok næring

Inne på legekontoret skjønte de rask at noe ikke var som det skulle.

– Hun sa liksom ikke så mye, det tok veldig lang tid. Og så så jeg at hun satt og tegnet på skjermen og sånn, sier Ole.

Etter rundt en halvtime kom beskjeden:

Conrad tok ikke til seg nok næring inne i magen. Han la derfor ikke på seg slik han skulle.

– Da var det sånn at det ble en kamp om å holde han inne i magen lengst mulig. Vi fikk beskjed om at han kunne komme når som helst, men at hvis vi klarte å komme til uke 34, så var det kjempebra, forteller Malin.

– Så da skjønte vi jo at han sannsynligvis kommer litt tidlig da, legger hun til.

VENTING: Det ble mange lange timer med venting på sykehuset for Ole og Malin. Foto: Privat.

Måtte dra på kontroll aleine

Både Ole og Malin er tydelige på at de er kjempefornøyde med oppfølgingen de fikk fra Rikshospitalet. Allikevel ble det en krevende tid, der Malin måtte dra på kontroller på sykehuset flere ganger i uken.

Hver gang måtte fødebagen pakkes på forhånd - de visste aldri når fødselen måtte settes i gang.

På grunn av koronapandemien fikk heller ikke Ole være med på kontrollene på sykehuset, og Malin måtte derfor dra aleine.

– Så da var det sånn at Malin ringte meg etter hver kontroll, alltid ca. klokken halv ti, og så sånn «nå er jeg på vei hjem».

En fredag i mai ringte Malin som vanlig til Ole etter kontrollen. Men denne gangen var beskjeden en annen. Malin var ikke på vei hjem. Conrad måtte ut.

HEIA PAPPA: Uansett størrelse, var det ingen tvil om at lille Conrad måtte ha innebandy-body med Pappa sitt lag på. Foto: Privat

Veide mindre enn en halvliter brus

Selve fødselen gikk fint, og Conrad var heldigvis i god form når han kom ut.

– Det var egentlig første gang på 6 uker at vi kunne puste med magen. Det føltes ok. Det så ut som om han var frisk, forteller Ole, og legger til at det allikevel var tøft å ha et barn på intensivavdelingen.

– Det er jo klart at det er ikke en avdeling du har lyst til å være på. Vi prøvde å forberede oss på det, men jeg tror ikke egentlig du klarer å forberede deg før du har vært der.

BITTELITEN: En bitteliten sprakedress i str 38, som Conrad brukte da han kom ut fra sykehuset, ved siden av en i "vanlig" størrelse. Foto: Privat

Conrad ble født i uke 34, 6 uker for tidlig, men var enda lettere enn et «vanlig» uke 34-barn.

– Jeg stod der når han skulle veies, og så stod det på den skjermen - 1440 gram. Og så sa de «ja, med ledninger». Så da tenke jeg sånn, han er såpass lett at ledningene veier litt ja. Da skjønte jeg at det var kanskje var bra at han fikk komme ut, sier Ole, og understreker hvor lite det faktisk er:

– 1440 gram, det er tre pakker smør det. Det er en halvliter brus. Det er veldig lite.

– Han er jo helt frisk

Conrad var heldigvis ellers helt frisk, og de nybakte foreldrene roser sykepleierne på Rikshospitalet for deres evne til å avdramatisere det hele.

– De sa sånn «han er lett liksom, men det er jo ikke noe annet galt med han. Han er jo helt frisk», forteller Malin.

– Det ser jo litt dramatisk ut med alle ledningene og pustemaskin og sånn, men det er jo bare en trygghet. Når de kommer ut med så små lunger og sånn, så trenger de bare litt hjelp, legger Ole til.

Etter noe uker på sykehuset der alt så fint ut, fikk den lille familien dra hjem. Men der ventet det nye utfordringer.

FRISK OG RASK: Conrad er nå 7 måneder gammel, og er en frisk og glad gutt. Foto: Synnøve A. Malt

Prøvde å leve som vanlig

Ole bestemte seg tidlig for å ikke la situasjonen med Conrad ødelegge for innebandysesongen. I tillegg til å spille på landslaget er han kaptein for serieleder Tunet IBK, og kjente på et stort ansvar for å holde formen ved like.

Han trente derfor nærmest hver dag, ved siden av å følge opp en krevende fulltidsjobb og ta vare på sitt nyfødte, premature barn.

– Det var kanskje litt sånn at jeg prøvde å gjennomføre det vanlige livet på tross av det. Det trodde jeg at jeg skulle få til. Det gjorde jeg ikke.

Med en sønn som fortsatt måtte mates gjennom sonde, og i perioder måtte vekkes hver time for å få mat, var det umulig å få nok søvn. I tillegg begynte den lange perioden med bekymringer å merkes på kroppen.

Til slutt sa kroppen til Ole stopp.

Hadde 32 i puls

– Jeg hadde følt meg rar lenge, og bestemte meg for å ta en kjapp tur på Volvat, bare for å sjekke om det var noe. Så husker jeg at jeg parkerte bilen, men jeg husker ikke veldig mye mer etter det.

På legevakten på Volvat ble Ole sin puls målt til 32 slag i minuttet.

– Da fikk jo hun stakkars sykepleieren helt panikk. Så da skjønte jeg også at kroppen kanskje begynte å synge litt.

Prøvene viste at Ole hadde pådratt seg rabdomyolyse - en potensielt alvorlig sykdom som fører til akutt ødeleggelse av muskelceller. Ofte er sykdommen utløst av ekstrem trening.

32 I PULS: Sykepleieren fikk panikk da hun målte Oles puls til 32 slag i minuttet. Normal puls er ca 60-80 slag i minuttet. Foto: Privat.

Ville ikke legges inn

Egentlig ønsket legen å legge Ole inn for behandling, men etter all tiden på sykehuset med Conrad var Ole svært lite interessert i det. Etter mye om og men fikk han lov til å være hjemme, men måtte komme inn for å få behandling hver dag.

– Det var egentlig litt morsomt - for da måtte vi skrive ned alt du drakk her hjemme, i tillegg til at vi måtte skrive ned all maten til Conrad. Så det ble mye journalføring, ler Malin.

De har begge mye galgenhumor, og ler godt av alle tingene som gikk galt. Blant annet den uken Ole hadde hjemme etter at han fikk påvist rabdomyolysen, som ikke akkurat kan sies å ha endt godt.

Måtte bæres inn på sykehuset

– Jeg trodde jo selv at det gikk bra den uken. Men det gjorde jo ikke det. Jeg klarte ikke å la helt være å jobbe, og det ble jo også til at jeg hjalp en del til med Conrad.

Etter noen dager kom smellen, og Ole skjønte at han måtte oppsøke hjelp. Da var han så dårlig at han ikke klarte å gå inn på sykehuset selv.

– Det endte jo med at faren min måtte bære meg opp fra parkeringsplassen. Jeg klarte ikke å stå på beina. Så dårlig tror jeg aldri at jeg har vært før.

– Da skjønte jeg at jeg kanskje ikke er supermann. Det var en skikkelig smell, det var tøft både fysisk og psykisk, forteller Ole ærlig.

LYKKELIG SLUTT: Den utfordrende tiden har fått en lykkelig slutt for Conrad, Ole, Malin og firbeinte Milla, som når ser frem til tiden som kommer. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

– Prøvde å rømme fra virkeligheten

Heldigvis ble Ole frisk fra rabdomyolysen, men det krevde mye ro og hvile. Han er nå ærlig om at han nok brukte treningen som en måte å avreagere på, etter all bekymringen og usikkerheten han følte på da Conrad ble født.

– For min del var det en helt åpenbar greie, at jeg prøvde å rømme litt fra virkeligheten. Og det var jo effektivt det. Helt til jeg fikk rabdoen da, sier Ole lattermildt.

Etter et vanskelig halvår ser ting nå lysere ut for den lille familien, og det er ingenting som tyder på at verken Ole eller Conrad vil bli preget av disse utfordringene i framtiden.

– Conrad er jo superfin i formen nå, og det er bare så deilig. Nå er han oppe og toucher på persentilene til alle andre, vanlige babyer. Så han er en fighter, absolutt, avslutter den stolte faren.