Frykter fredsprisvinnerne vil tvinges til stillhet

Denne uken er fredsprisvinnerne Maria Ressa fra Fillipinene og Dmitrij Muratov fra Russland på plass i Oslo for å motta Nobels fredspris.

STRAFFEDØMT: Ressa er straffedømt for å ha krenket presidenten, og ble dermed nesten hindret fra å reise til Oslo og motta prisen. Foto: Caitlin Ochs / Reuters

De to journalistene får prisen for deres arbeid for ytringsfriheten. Både Ressa og Muratov har arbeidet for å avdekke korrupsjon og maktmisbruk, og det har kostet dem mye.

Ressa fikk så vidt reise til Oslo fordi hun er straffedømt for å ha krenket presidenten. Hun måtte få tillatelse fra retten fordi hun er straffedømt for injurier og har flere andre saker mot seg i rettsvesenet.

Muratov har også betalt en høy pris for sitt arbeid. Seks av hans ansatte i avisen har blitt drept på jobb. Muratov er sjefredaktør for den uavhengige avisen Novaja Gazeta, den eneste uavhengige og maktkritiske avisen i Russland.

– Han er et vitne til den ekstremt vanskelige situasjonen journalister står ovenfor i hele verden, sier tidligere kollega Roman Anin.

VINNERE: Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, viser frem et bilde på en mobiltelefon av årets fredsprisvinnere, journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov på Nobelinstituttet i Oslo fredag. Foto: Heiko Junge

– Kolleger er drept

Kort tid etter at det ble kjent hvem som fikk prisen var russiske myndigheter ute for å gratulere Muratov, men Anin mener det er en bismak til gratulasjonen.

– Kort tid etter annonseringen av Nobels fredspris ble flere journalister ført opp på russiske myndigheters liste over «utenlandske agenter», sier Anin.

Anin jobbet med Muratov i Novaya Gazeta i 15 år og er en av dem som har måtte bo i eksil utenfor Russland på grunn av sitt journalistiske arbeid. Han er også stemplet som en utenlandsk agent.

– Jeg har opplevd at kolleger blir drept, jeg har blitt forfulgt, mitt hjem har blitt ransaket og jeg har mottatt trussler, sier Anin.

Gravejournalisten ønsker ikke å oppgi hvor han bor i dag, men mener han risikerer fengsel om han skulle returnere til Russland. Derfor driver han avisen fra et annet land.

– Muratov har et unikt talent og er en person som kjemper for journalistene sine. Han har reddet hundrevis av liv ved å sette lys på vanskelige saker. Han er som et mirakel, forteller Anin varmt om sin tidligere kollega.

Spår tøffere arbeidsforhold

Anin, som i dag driver den uavhengige avisen «Viktige historier», mener det vil bli enda tøffere for Muratov å jobbe i tiden etter å ha mottatt prisen.

– Dette er en svært viktig pris og en hyllest til alle journalister som har blitt drept i sin kamp for å fortelle sannheten, sier han.

– Muratov er det fremste vitnet på situasjonen for pressefrihet i Russland, legger han til.

SJEFSREDAKTØR: Muratov er sjefsredaktør for den uavhengige avisen Novaja Gazeta. Foto: Michael Kappeler

Selv om Anin selv ikke kan oppholde seg i Russland, har store deler av redaksjonens arbeidere base i Moskva.

– Vi jobber under konstant press. Du kan ikke forestille deg hvor mange rettssaker vi må gjennom og hvor mange forsøk på hacking vi opplever daglig. Nå har vi blitt så vant til det at vi ikke teller det engang, sier han.

Tall fra Reportere uten grenser viser at 50 journalister ble drept mens de var på jobb i 2020. Mange har blitt drept fordi de har gjort avsløringer innen korrupsjon, organisert kriminalitet og andre avsløringer.

Vesten har ansvar

Anin mener vestlige demokratier har et ekstra ansvar når det gjelder å sette lys på situasjonen mange journalister står ovenfor i land med autoritært styre.

– Situasjonen for journalister bare forverrer seg, og det er noe vi i Russland merker stadig mer. Det er blitt mye vanskeligere å jobbe som fri presse, sier han.

Anin mener Muratov også står ovenfor en risiko for å bli stemplet som utenlandsk agent.

– Han kommer ikke til å få bruke fredsprisen slik han ønsker. Jeg tror han kommer ti å få høre det på en eller annen måte uansett hvordan han kommer til å bruke prisen, sier Anin.

Lunken reaksjon

Også Maria Ressa mottok en gratulasjon fra fillipinske myndigheter, men den var nokså lunken.

– Vi gratulerer Maria Ressa med å være den første filippineren som vinner fredsprisen, sa en talsmann for president Rodrigo Duterte.

Ressa har vært en skarp kritiker av Filippinenes president og hans omstridte kamp mot narkotika. Flere tusen mennesker er blitt drept i regjeringens forsøk på å stanse handel med ulovlige rusmidler.

I rettsvesenet pågår det til sammen syv saker knyttet til Ressa. Hun risikerer opptil seks års fengsel i en ankesak der hun er tiltalt for injurier.