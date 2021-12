United-back båret av banen i smerter etter Champions League-kamp

Manchester United - Young Boys 1-1

I det uavgjortkampen mellom Manchester United og Young Boys ble avblåst ble Aaron Wan-Bissaka liggende etter å ha kollidert med reklameskiltene langs banen.

United-backen ble båret av banen på båre med tilsynelatende store smerter. I hvilken grad Wan-Bissaka skadet seg er foreløpig ikke kjent.

Se situasjonen i vinduet øverst!

Foto: Martin Rickett

Ungguttene fikk prøve seg

Manchester United var sikret førsteplassen i sin Champions League-gruppe allerede før de spilte uavgjort mot Young Boys.

Ralf Rangnick kalte derfor kampen en «gyllen mulighet» til å se de andre spillerne i en tellende kamp, og ga sjansen til blant andre 19-åringene Amad Diallo og Anthony Elanga fra start.

– Jeg var fullstendig klar over at det laget jeg valgte ikke har spilt mye de siste månedene. Jeg visste at dette ikke ville bli en perfekt kamp for oss. Vi var gode den første halvtimen, og hadde flere muligheter, sier United-manager Ralf Rangnick til TV 2.

Heaton fikk debuten

– Det er kult å se at flere unge spillere får prøve seg. Det er det Manchester United handler om. Det er en fantastisk følelse når man får spille for A-laget for første gang, særlig på hjemmebene, sier Mason Greenwood, som saksesparket inn kampens første mål på akrobatisk vis etter ni minutters spill.

Selv om Manchester United var det førende laget i den første omgangen, var det en ung gutt fra nettopp Young Boys, som utliknet like før pause.

19 år gamle Fabien Rieder utnyttet slurv fra Van De Beek, og klinket ballen i krysset.

Se Rieders drømmetreff!

Den første halvtimen etter pause var av det tannløse og sjansefattige laget.

Rangnick slapp etter hvert til flere mindre kjente United-navn i form av Shola Shoretire (17), Teden Mengi (19), Zidane Iqbal (18) og sønn av tidligere Premier League-spiller Robbie Savage, Charlie Savage (18). I tillegg fikk keeperveteranen Tom Heaton (35) sin debut i Manchester United-målet.

United-talentene gjorde sine saker bra, men klarte ikke å legge nok press på bortelaget til å få den avgjørende scoringen. Samtidig klarte de å stå imot bortelagets sluttspurt.

Dermed endte kampen 1-1.

Det gjør at United ender først i gruppe F, med Young Boys på sisteplass.



Torsdag ettermiddag avgjøres det om Atalanta eller Villarreal slår følge med United fra gruppen til sluttspillet i Champions League. Den kampen ble utsatt grunnet snøfall i Bergamo onsdag.