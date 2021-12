Storbritannia med nye koronarestriksjoner – iverksetter «Plan B»

Statsminister Boris Johnson kunngjorde de nye tiltakene onsdag kveld, som blant annet inkluderer hjemmekontor, munnbindpåbud og økt bruk av koronasertifikat. Det ventes at omikronvarianten vil dominere i Storbritannia innen utgangen av desember.

Statsminister Boris Johnson iverksetter «Plan B» og nye koronarestriksjoner for Storbritannia i et forsøk på å ivareta det britiske helsevesenet NHS, som sliter med sprengt kapasitet.

Blant annet er folk bedt om å jobbe hjemmefra der det er mulig, og regjeringen åpner for en utvidet bruk av koronasertifikat og iverksetter påbud om munnbind innendørs.

– Vi er nå nødt til å bevege oss til Plan B, sa Johnson på pressekonferansen.

PRESSEKONFERANSE: Statsminister Boris Johnson under pressekonferansen om de nye koronarestriksjonene i Storbritannia i Downing Street i London onsdag kveld. Foto: Adrian Dennis / PA / NTB

Ikke ny nedstenging

Samtidig forsikret statsministeren om at dette ikke er en ny nedstenging for britene.

Restriksjonene blir iverksatt nå på grunn av bekymring rundt den nye omikronvarianten, som ventes å være dominerende i Storbritannia ved utgangen av desember.

– Det blir stadig tydligere at omikron spres mye raskere enn den forrige deltavarianten, og den sprer seg raskt over hele verden, sa Johnson.

Hittil har 568 tilfeller av omikron blitt påvist i Storbritannia, og det britiske helsesikkerhetsbyrået er bekymret for at den vil dominere i løpet av to til fire uker, melder Sky News.

–Hvis vekstraten og doblingstiden fortsetter med den hastigheten vi har sett de siste to ukene, venter vi å se at minst 50 prosent av Covid-19 tilfellene vil være forårsaket av omikronvarianten i løpet av de neste to til fire ukene, sa de i en uttalelse onsdag.

Hjemmekontor og munnbindpåbud

Fra mandag er folk bedt om å jobbe hjemmefra så langt det er mulig.

– Vi forstår at dette er vanskelig for folk, sa Johnson.

I tillegg vil det fra fredag bli gjeninnført påbud om munnbind innendørs de aller fleste steder, noe som også gjelder for kinosaler og teaterforestillinger.

Unntaket er om folk spiser og drikker, trener eller synger, bekreftet statsministeren.

MUNNBINDPÅBUD: Storbritannia gjeninnfører munnbindpåbud på de aller fleste steder innendørs fra og med fredag denne uken. Her fra togperrongen i Ashford i Kent i England. Foto: Gareth Fuller / PA / NTB

Innfører koronasertifikat

Videre innfører regjeringen krav om gyldig koronasertifikat på nattklubber og lokaler hvor mange folk møtes.

Sistnevnte vil gjelde arrangement innendørs med mer enn 500 mennesker, og utendørsarrangement med mer enn 4.000 mennesker, samt alle arrangement med mer enn 10.000 mennesker til stede.

Koronasertifikat vil være gyldig dersom du har mottatt to doser av koronavaksinen, bekreftet Johnson, men rådet kan endre seg i det en tredjedose blir gjort tilgjengelig for flere.

KORONARESTRIKSJONER: Medisinsk rådgiver Chris Whitty, statsminister Boris Johnson og sjefsvitenskapelig rådgiver Sir Patrick Vallance under pressekonferansen i London onsdag kveld. Foto: Adrian Dennis / PA / NTB

Nye karanteneregler



Samtidig løsner Johnson på karantenereglene i et forsøk på å redusere den så kalte «pingdemien», hvor flere tusen har mottatt mobilvarsel fra det britiske helsevesenet NHS om å isolere seg, noe som førte til store problemer i bemanningen på blant annet britiske supermarked.

I stedet kreves det nå at folk tar daglige koronatester.

SMITTE: Smitten øker dramatisk i Storbritannia om dagen. Her fra handlegata Oxford Street i London. Foto: Matt Dunham / PA / NTB

Videre oppfordret statsministeren dem som ikke har tatt koronavaksinen om å gjøre det.

På spørsmål om fremtiden sjefsvitenskapelig rådgiver Sir Patrick Vallance at regjeringen tror omikronvarianten vil spre seg raskt i landet, men at den gode nyheten er at en tredje dose av vaksinen «definitivt har en viss effekt» og er «en utrolig viktig måte å øke immuniteten på».

EFFEKTIV: Sjefsvitenskapelig rådgiver Sir Patrick Vallance sa på pressekonferansen at en tredje vaksinedose har god effekt mot omikronvarianten. Foto: Jeff Gilbert / PA / NTB

Chris Whitty, som er den britiske regjeringens øverste medisinske rådgiver, var også til stede under pressekonferansen.

– Må være ydmyke

Johnson la til at «vi må være ydmyke i møtet med dette viruset», hvor han refererte til omikronvarianten, som ble påvist i Sør-Afrika i slutten av november og som har spredd seg i flere europeiske land den siste tiden.

Helseminister Savid Javid advarte i underhuset i parlamentet like før pressekonferansen at omikronvarianten smitter i mye større grad enn deltavarianten, som dominerte den forrige smittebølgen i landet.

OMIKRONSMITTE: Helseminister Savid Javid ved Downing Street onsdag. Han har advart om at omikronvarianten smitter i mye større grad enn tidligere varianter av koronaviruset. Foto: Tom Nicholson / PA / NTB

I etterkant av konferansen bekreftet også helseministeren at de foreslåtte restriksjonene vil bli vurdert i parlamentet neste uke, noe som er planlagt den 14. desember.

De nye reglene blir vurdert på nytt i begynnelsen av januar.

Det siste døgnet har 51.342 personer fått påvist koronaviruset i Storbritannia.