Erna Solberg i karantene – ektemannen er koronasmittet

– Jeg har vært isolert siden jeg fikk symptomer mandag morgen, sier Sindre Finnes til NTB torsdag ettermiddag.

Han forteller at Erna Solberg for sikkerhets skyld flyttet ut samme morgen, og at hun nå er i karantene et annet sted, mens han er i isolasjon. Solberg har så langt testet negativt.

Det var VG som meldte om saken først.

– Jeg er testet, og jeg har fortsatt ikke noen symptomer, sier Solberg til avisa.

Finnes forteller til NTB at han tidligere i uka hadde influensalignende symptomer med kroppsverk og litt feber. Men han har ikke mistet luktesansen.

– I dag føler jeg meg bra. I dag har jeg en normal hjemmekontordag, sier han.

Finnes er fagsjef i Norsk Industri.

Til VG sier Finnes at han ikke vet hvordan han ble smittet eller hvilken variant av viruset han er smittet av.

– Det positive er at alle mine kontakter er friske og at jeg ikke har smittet noen. Jeg har ringt rundt, og de som var i tvil, har testet seg og fått negativt svar, sier Solbergs ektemann.