Det er alltid mye fokus på skattelistene når de offentliggjøres – gjerne med fokus på hvem som tjener mest og hvem som har høyest formue.

Men alle kan ikke ligge øverst på lønns- og skattelistene. For mange er det langt mer edruelige inntekter som gjelder. Da får man stille tæring etter næring, også når det for eksempel skal handles bil til husstanden.

Det betyr imidlertid ikke å bety at man må velge kjedelig. Vi har tatt med oss et budsjett på 99.000 kroner – og sett nærmere på hva man kan få for en slik sum på bruktmarkedet. Det er ikke småtterier!

Direktørbiler for oss med vanlig lønn

Men husk ...

Før du gyver løs, skal vi imidlertid helle litt kaldt vann i årene på deg. For selv om alle bilene under er gromme, er det noen ting å huske på:

Få en tilstandsrapport/NAF-test om du ikke er teknisk kyndig selv Sjekk alltid historikk Ikke kjøp usett eller uprøvd Prut på prisen Finn noen kandidater du kan sette opp mot hverandre – ikke lås deg til én spesifikk bil Sjekk hva norske eiere mener om bilen - i Brooms bilguide

Sånn. Da er det bare å feste sikkerhetsbeltene og bli med på jakt etter drømmebiler til budsjettpris!

Mercedes S-klasse anno 2005 var en uoppnåelig direktørbil – som de fleste bare kunne drømme om. Nå får du den til langt hyggeligere pris. Illustrasjonsfoto

Direktørbilen med stor D

La oss like godt starte med luksusbilen og den virkelige sjefen i direktørbil-segmentet: Mercedes S-klasse.

Her er det faktisk en del biler å velge mellom. Du kan for eksempel få en 2005-modell 350 (fra den tiden modellbetegnelsen ga mening. 350 = 3,5 liter - med 272 hk).

Disse ser ganske moderne og staselig ut, fortsatt. Akkurat denne har gått 323.000 kilometer – men motoren er byttet til en som "bare" er gått litt over 200.000.

På bildene ser bilen pen og velholdt ut. Ikke minst er interiøret pent. Et tegn både på at bilen er solid skrudd sammen – og at eierne har passet på den.

Nye dekk til både sommer og vinter er på plass – sommerfelgene ser ekstra spreke ut.

Prisantydningen er riktignok 116.000 kroner – men husk at det er en antydning ..

Denne lille rakkeren blir din for under 100.000 kroner. Løp og kjøp – før det er for sent. Faksimile: Finn.no

Sportsbil

Husker du hvordan Audi TT satte verden på pause, da første generasjon ble lansert? Like mye oppmerksomhet fikk ikke den andre generasjonen. Med dette budsjettet får du i utgangspunktet en 2-liters bensinmotor med 160 hestekrefter og forhjulstrekk, av sistnevnte utgave.

Men det er jo den første generasjonen du vil ha. Det er den som er ikonet.

Vi slår et slag for en 2000-modell TT Cabriolet quattro – utstyrt med den frekke 1,8-literen på 225 hestekrefter. Dette er raskt i ferd med å bli en klassiker – og det er få av disse som er originale og pent holdt, slik bilen vi har funnet ser ut til å være.

Akkurat den har for øvrig fått fabrikkny motor som kun har rullet 3.000 kilometer. Resten av bilen ser ut til å ha blitt pent behandlet. Den ser ganske enkelt rålekker ut! Løp og kjøp – for denne blir nok ikke stående lenge i butikken ...

Brukt Audi TT: Mye moro til under 100.000 kroner

2006-utgaven av Jaguar XJ har et design som står fjellstøtt fortsatt.

Engelsk luksus

Det var en tid da bare navnet Jaguar kunne få mange til å sette seg opp i stolen. Tidene har endret seg noe de siste årene. Nå har jo annenhver nordmann kjøpt elbilen deres, I-Pace.

Men vi har funnet en modell fra tiden da svært få hadde råd til å kjøpe britisk luksusbil. Her har vi et skikkelig flak: Nemlig en 2006-modell XJ. Snakk om lekkerbisken!

Her får du eksklusivt skinn, treverk – og en naviskjerm med grafikk som vil få dagens ungdom til å le seg i hel. På ordentlig! Ikke la dem se dette ...

Motoren er en 2,7-liters V6 på 207 hestekrefter. Hverken kraftig eller gjerrig – men det er V6 og den går stille. Den er for øvrig byttet her også, hos merkeverksted. Den nye er gått 151.000 kilometer – mens resten av bilen har rullet 310.000.

At den er fra tiden da Ford var eier av Jaguar, trenger du ikke nødvendigvis plage de rundt deg alt for mye med å prate om.

En lekker doning – med tidløst design. Ser kjempefin ut på bildene – både utvendig og innvendig. Det er bare å gå til anskaffelse av sixpence, tweedjakke og pipe, også – så blir du er du brått en vaskeekte gentleman.

Denne generasjonen XJ kan du lese om i Brooms bruktbilguide

Skinn og treverk tar heldigvis fokus bort fra infotainmentskjermen som har horribelt dårlig oppløsning ... Illustrasjonsfoto

