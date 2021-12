To nye ulver skutt

Ytterligere to ulver er onsdag skutt av lisensjegerne i Rendalen.

– Ulvene ble skutt på ettermiddagen, den siste klokken halv fire i dag, sier jaktleder Halvor Sveen til TV 2.

Dermed fire ulver felt i området. De to nye som er skutt ble ringet inn, før jakten startet i dag tidlig. Det skal ha blitt laget en flagglinje på cirka to mil.

Denne uka er det også skutt en ulv i Flå i Hallingdal, slik at til sammen fem ulver er skutt under lisensjakten til nå.

Jegerne i Rendalen og Stor-Elvdal forteller at de har oppdaget spor som gjør at de vet at det er tre ulver til i området. Dermed fortsetter jakten.

Til sammen har Miljøverndepartementet åpnet for jakt av inntil 26 ulver utenfor ulvesonene i Norge. Dette har blitt sterkt kritisert av miljøorganisasjonene. Men regjeringen har avvist klagene.

– Klima- og miljøverndepartementet har behandlet klager på rovviltnemndene sine vedtak om lisensfelling. Vi har ikke funnet grunnlag for å endre vedtakene. De er derfor endelige, sa miljøvernminister Espen Barth Eide (Ap) etter at beslutningen var fattet.

Før nyttår må også departementet ta stilling til hvor mye ulv som skal skytes innenfor ulvesonene.