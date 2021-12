Boris Johnsons rådgiver går av etter lekket videoklipp om påstått julefest

Avgangen kommer etter at det dukket opp et opptak av flere høytstående rådgivere ved Statsministerens kontor som spøkte og lo om en julefest ved 10 Downing Street, som angivelig fant sted under Storbritannias nedstenging i fjor.