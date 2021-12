19-åring omkom i ATV-ulykke

Øst politidistrikt rykket rundt 18.20 onsdag kveld ut til melding om at en ATV med to personer hadde kjørt av veien på Årnes i Nes kommune på Romerike.

På Twitter skrev politiet tidlig at det dreide seg en alvorlig ulykke.

Like over klokken 19.30 sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Skaftnes, til TV 2 at føreren av ATV-en, en mann på 19 år fra Nes kommune, er bekreftet omkommet i ulykken.

De pårørende er varslet og kriseteamet i kommunen er tilgjengelige på Nes legevakt.

Passasjeren på ATV-en er fraktet til legevakten for en sjekk.

