«På tide å diskutere politikeres inngripen i borgeres frihet»

Det er sikkert riktig at vi ikke stenger ned samfunnet - for noen.

Noen rammes hardt

Vi stenger ikke ned for de som kjører til jobb, de som har kurant hjemmekontor eller de som kan invitere gjester hjem til egen stue. Har du mange nok kvadratmeter kan du invitere ti gjester. Har du ikke god nok plass er det synd for deg.

For dette er full nedstengning for de av oss som må ha hjemmekontor i kollektiv. Det er full nedstengning for de av oss som har uteliv som den eneste, mulige sosiale arenaen. Og det er full nedstengning for de av oss som ikke kan invitere ti gjester med én meter avstand.

Med andre ord: Stort sett alle under 35.

De samme som for øvrig ikke blir særlig syke av korona. Som alle andre skjønner jeg at vi ikke kan risikere å overbelaste helsevesenet, men det er likevel frustrerende å få høre at dette ikke er en full nedstengning. Eller at vi «må stå sammen». Som om vi ikke skal diskutere politikeres inngripen i borgeres frihet.

Vi må diskutere konsekvensene

Det har nok heller ikke hjulpet på velvilligheten når vi for én uke siden fikk beskjed om å gå på julebord. Eller at Raymond Johansen for to måneder klarte å lire av seg at: «Fy søren, nå er det over».

På et eller annet tidspunkt må vi diskutere konsekvensene av å stenge ned, målt mot konsekvensene av å holde åpent. Jeg tror ikke vi er så langt unna. I alle fall for de av oss som merker nedstengning bedre enn dem med hus og hytte til å avholde hjemmekontor, og som bruker kollektiv i stedet for bil.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no