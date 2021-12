Utslitte lærere frykter smitte – kommer med jule-krav til regjeringen

Høye smittetall og manglende tiltak skaper en utmattende og fortvilet arbeidsdag for lærere. På Kronhengen skole sliter man med både sykefravær og smittefrykt.

– Her er det trangt. Det sier seg selv at vi ikke klarer å holde meteren, sier rektor Anette Gerda Rønhovde.

Hun står i et 48 kvadratmeter stort klasserom. Her skal det være plass til 23 elever pluss voksne. Da er det ikke mulig å holde meteren.

En ny, smittsom virusvariant kombinert med kraftig økende smittetall gjør arbeidshverdagen svært krevende for de ansatte ved Krohnengen.

Rektor Anette Gerda Rønhovde sier lærerne opplever å ikke bli hørt. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Slitne og syke

– Smittesituasjonen har gjort lærerne slitne og frustrerte.

Det forteller Annette Berg Moldestad, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet og lærer ved Krohnengen.

Lærer og tillitsvalgt Annette Berg Moldestad forteller om slitne og frustrerte ansatte. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

I fjor fylte bergensskolen 140 år. På grunn av pandemien ble ikke jubileumsåret slik de håpet, og nå merker de ansatte nok en gang konsekvensene av koronaviruset.

– Mange har vært syke, eller vært hjemme med syke barn. Vi vet ikke hvor mange vikarer det kommer hver dag, og nå har vi stått i denne situasjonen svært lenge, sier Moldestad.

Redd for å bli smittet på jobb

Onsdag satt Bergen smitterekord med 384 nye smittetilfeller.

39 prosent av de smittede er under 20 år, og på Krohnengen skole kjenner mange ansatte på smittefrykten.

Der hvor helsemyndighetene i snart to år har oppfordret oss til å holde avstand, står nemlig lærerne i en situasjon som gjør det umulig.

Elevene Ellie og Filippa i 6B forteller at det er mange av vennene deres som har hatt korona.

– Jeg syns litt synd på lærerne. Det er mye jobb å passe på alle elevene når det er mye korona, sier Ellie.

– Hvis læreren får korona er det litt trist, for da må vi ha vikar, sier Filippa.

Ellie og Filippa i 6B er leie av koronatiltak i skolen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Nærmest umulig

– Vi står midt blant smittede elever så smittefrykten – og frykten for å smitte andre som kanskje ikke tåler det – er det flere som går rundt og føler på, sier verneombud ved skolen, Jenny Marie Bjørndal.

Skolehverdagen gjør også at enkle smitteverntiltak blir tilnærmet umulig å benytte seg av.

– Enkelte av lærerne har forsøkt å bruke munnbind i undervisningen, men det gjør det veldig utfordrende å undervise, sier Berg Moldestad oppgitt.

Føler seg ikke hørt

Under tirsdagens pressekonferanse presenterte regjeringen en rekke nye tiltak for å få bukt med den økende smitten. Men få av tiltakene rettet seg mot barn og unge – hvor smitten er høyest.

Regjeringen går inn for å gjeninnføre trafikklysmodellen, men de ansatte ved Krohnengen skole mener dette er langt fra nok.

– Lærerne hadde i hvert fall håpet å bli nevnt under pressekonferansen. Jeg er utrolig stolt over innsatsen deres, og jeg skjønner at de nå er slitne og trenger å bli hørt, sier Rønhovde til TV 2.

Ond sirkel

Blant de ansatte på Krohnengen skole er det mange som ikke føler at politikerne lytter til dem. En skolehverdag preget av utmattelse, sykefravær og smittefrykt fører til en ond sirkel for mange.

Verneombud Jenny Marie Bjørndal mener regjeringens tiltak ikke er gode nok. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Vi har høyt sykefravær, noe som gjør at mange er hjemme. Det fører igjen til slitasje for de som er på jobb, sier verneombud Bjørndal.

– Det er en veldig ond sirkel, og fører bare til at flere blir syke.

Hun mener skolens ansatte nå er på bristepunktet:

– På sikt går ikke dette, og vi er nær grensen for hvor lenge vi kan ha det sånn.

Konkrete krav

Der hvor regjeringen nå gjeninnfører trafikklysmodellen i skolene, påpeker skolen at de i praksis allerede er på gult nivå.

Etter møte med smittevernoverlegen har det blitt vedtatt å sprenglufte i alle pause, samtidig som elevene på skolen ikke får treffes på tvers av trinnene.

Å faktisk gå over i gult nivå, har skolen derimot ikke kapasitet til.

Nå har de ansatte ved skolen to konkrete krav til politikerne, som de hadde ønsket seg allerede under tirsdagens pressekonferanse.

– Vi vil ha tiltak om kortere skoledager, sier Moldestad.

– I tillegg ønsker vi å avslutte skoleåret tidligere, ved å ta juleferie 17. desember. Da får vi litt tid før julefeiringen, som kan stå i fare for både elever og lærere hvis smitten er så høy som nå.

Kritisk situasjon

Lærerne i Bergen får støtte av lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Han mener situasjonen er kritisk for hele landet.

– Vi har stått i en pandemisituasjon i snart to år nå. Våre folk er utslitt. Mange steder er folk syke eller hjemme med syke barn, det gjør situasjonen vanskelig for de som er igjen, sier Handal.

Han mener problemet er mangel på ansatte som kan dekke behovet.

– Vi trenger folk, men de er ikke der. Rektorene og bestyrerne leter markedet rundt etter folk som ikke finnes.

Nå mener han at den eneste løsningen som vil fungere på nåværende tidspunkt, vil være å nedjustere tilbudet til barna.

– Det vil si kortere skoledager og litt tidligere henting i barnehagen.

– Vil ikke det gå negativt ut over utdanningstilbudet til barna?

– Jo, og det er ikke ønskelig. Mange vil nok ikke ta den avgjørelsen, men her er det et ekte dilemma. Det er vanskelige avveiinger, sier Handal.

Ikke tidligere juleferie

Handal støtter også lærerne krav om et ønske om tidlig juleferie, slik Danmark nå har vedtatt. Men til det, svarer kunnskapsministeren blankt nei.

– Det blir ikke tidligere juleferie. Regjeringens mål er at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til TV 2.

Brenna sier derimot at hvis en kommune har veldig strenge tiltak på skoler og barnehager for å begrense smitte, så er det muligheter for mer fleksibilitet i tiden elevene er på skolen.

– Men juleferien begynner når juleferien begynner, sier hun.

For å møte bemanningsmangelen har regjeringen innført en rekke økonomiske tiltak. Kommunene kan nå få kompensert for overtid og vikarbruk.

– I tillegg vil studenter som jobber i skole og barnehage kunne tjene mer uten å få avkortning på studielån. Det samme gjelder for pensjonerte lærere som nå kan ta på seg jobb uten avkortning på pensjon, sier Brenna.