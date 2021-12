Danmark strammer kraftig inn – ber folk avlyse julelunsjer

Onsdag kveld redegjorde Danmarks statsminister Mette Frederiksen for de nye koronarestriksjonene hun allerede hadde varslet at ville komme som følge av økende smitte og den usikre trusselen som ligger i den nye omikron-varianten. Så langt er det meldt om 577 omikron-tilfeller i landet.

Frederiksen sier de med alt de kan prøver å unngå en omfattende nedstengning, og at følgende tiltak, som gjelder fra fredag, skal bidra til at de unngår dette:

Stenging av utesteder og diskoteker

Alle oppfordres til å avlyse sine julelunsjer (dette er en slags dansk versjon av det vi i Norge kaller julebord)

Oppfordring om å jobbe hjemme om man kan

Skoler stenger ned tidligere enn planlagt. Fra 15. desember til og med 4. januar

Bruk av munnbind når man ikke sitter ved bordet på restaurant

Det vil bli forbudt med konserter på flere enn 50 stående gjester

Fra før er det påbudt med munnbind på kollektivtransport og i butikker, samt krav om å vise koronapass ved enkelte arrangementer

Et flertall i Folketingets epidemiutvalg vedtok onsdag at skolene skal holdes stengt fra 15. desember til og med 4. januar, opplyser undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Theil. Regjeringen håper at dette kan bidra til at alle barn kan vaksineres i løpet av desember.