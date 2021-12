Landslagssjefen om Vålerenga-jobben: – Fristende

Petter Thoresen holder døren åpen for å ta over et klubblag neste år, og landslagsstreneren innrømmer at trenerjobben i Vålerenga frister.

Kenneth Larsen fikk sparken i Vålerenga 26. november. Siden har Espen «Shampo» Knutsen og Joachim Svendsen ledet laget.

Knutsen har vært åpen til TV 2 om at han gjerne ser at de to og nåværende sportssjef Frikk Juell leder laget permanent videre.

Samtidig sitter landslagssjef Petter Thoresen med kontrakt ut inneværende sesong. Han legger ikke skjul på at jobben som hovedtrener i Vålerenga frister.

– Om Vålerenga skulle gå for en midlertidig løsning ut sesongen, med et ønske om en mer langsiktig løsning fra sommeren av, er det da en jobb du kan tenke deg?

– Ja, jeg har trent Vålerenga før og spilt der, så det er jo en jobb som er fristende. Selvfølgelig er den det. Uansett hvilken jobb det er i Fjordkraft-ligaen så er det interessant for meg om jeg ikke har noen jobb, svarer Thoresen.

ØNSKER FORUTSIGBARHET: Petter Thoresen håper at neste kontrakt han skriver under på blir en langvarig kontrakt. Foto: Emma Sofie Sørli / TV 2

Lei korte kontrakter

Thoresen skrev i vår under på en ny kontrakt som landslagssjef. Den strakk seg da ett år frem i tid. Tidenes mest meriterte norske trener er åpen om at en tilværelse med mulighet for kun kortsiktig planlegging tærer på.

– Det liker jeg ikke. Det synes jeg ikke er noe særlig. Jeg kjenner på meg selv nå at jeg liker å planlegge livet mitt litt bedre enn som så. Men sånn er idretten. Jeg har lyst til å jobbe med ishockey. Tar det for lang tid før jeg får beskjed, kan andre jobber jeg hadde vært aktuell for være borte, sier 60-åringen, før han legger til:

– Jeg er vant til det. Den kontrakten har jo jeg undertegnet. Jeg skal ikke klage, men jeg kjenner jo på det når det begynner å nærme seg slutten på kontrakter.

Selv om han innrømmer at en trenerjobb i Vålerenga frister, håper han aller helst å få fortsette med landslaget.

– Jeg føler at jeg har mye ugjort. Nå er vi i et generasjonsskifte. Vi prøver ut en del yngre spillere. Det er noe på gang. Jeg kan likeså godt gjøre det som andre, sier Thoresen.

– Du sier at du savner å være på isen. Er det å være klubbtrener en gang igjen et ønske du har før du gir deg?

– Jeg ønsker å jobbe så lenge jeg kan med ishockey. Det kan være med landslaget, men om forbundet har andre planer vil jeg gjerne tilbake til klubbhockeyen. Selv om jeg begynner å bli voksen så er den lidenskapen for det der. Det har jeg lyst til å jobbe med til jeg går av med pensjon, svarer landslagstreneren.

GOD LØSNING: TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik tror Petter Thoresen kan være en bra løsning som ny Vålerenga-trener fra neste sesong.

– Kan få arbeidsro

TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik blir ikke overrasket om Vålerenga ønsker Thoresen som sin neste hovedtrener.

– Skulle han ikke ha et ønske om å fortsette med landslaget, er jeg nesten helt sikker på at det er Petter som blir ny Vålerenga-trener. Er det en som kan få arbeidsro så er det nettopp han, sier Erevik.

– Er det riktig å si at han har hatt mer suksess som klubbtrener?

– Ja, men så er ikke forutsetningene helt der til å ta medalje med landslaget. Skal Vålerenga satse på kontinuitet og bygge et gullag som kjemper i toppen hver sesong, så er det klart at Petter en sånn type trener som de bør gå for, svarer han.