– Cologna, høres ut som en sleip italiensk målsnik som tupper ballen i mål og laget vinner 1-0, ufortjent!

– Han var jo til å stole på, en løper som slet jamt og trutt, som en sveitsisk klokke, sier krimforfatter Jo Nesbø.

Han er Dario Colognas yndlingsforfatter og respekten er gjensidig. Nesbø sendte med TV 2 en signert bok til Cologna da han fikk høre om hans beundring for bøkene sine.

– Dario Cologna! Nesbø dveler ved navnet og gjør sine assosiasjoner:

– For meg høres det ut som en italiensk fotballspiller, en sleip målsnik som setter tåa på ballen og laget vinner 1-0. Ufortjent!

Dario Cologna, skiløper for Sveits, mottar bok av Jo Nesbø i tidlig julegave. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Den idrettsinteresserte forfatteren fortsetter:

– Men, det var vi, Norge, som hadde en slik italiensk målsnik i disse årene: Petter Northug. Du måtte jo være norsk for å holde med den norske målsniken og ikke Dario Cologna!

– Dette var veldig hyggelig og ekstra stas med signert hilsen i boka. Hils tilbake og si at dette var kult, sier Cologna, litt lettet over at boka ikke er på norsk.

– Jeg har lest flere av Nesbøs bøker og synes det er herlig med Harry Hole-historiene. Nå blir det kamp i hjemmet om denne boka, for min kone digger Nesbøs bøker og har lest alt av han, forklarer sveitseren.

Cologna selv er i gang med siste kapittel i sin egen ski-historie. Han gir seg etter OL.

– Jeg er blitt 36 år og det er en tid for alt, og jeg synes det er greit å kunne gi seg før man ser at det er helt umulig å kjempe i toppen. Jeg ser jo at det blir verre å verre med årene å kjempe i toppen hver helg, derfor plukker jeg ut noen få mål for sesongen. Det store blir selvsagt OL i Kina, men også det siste rennet på hjemmebane her i Davos blir spesielt, forklarer Cologna.

Dario Cologna etter OL-gull på 15 kilometer i 2018 Foto: Terje Pedersen

Sveitseren har fire OL-gull. Han har klart det umulige å vinne 15 km i tre OL på rad, i 2010, 2014 og 2018.