Sesongen er over for Jansrud - vil ikke legge opp

Forrige uke falt Kjetil Jansrud stygt i Beaver Creek. Onsdag bekrefter Skiforbundet i en pressemelding at skaden han pådro seg under fallet, gjør at han er ferdig for sesongen.

Se fallet i videovinduet øverst.

– Sesongen er over for min del, men jeg er motivert for å gjøre jobben som trengs for å komme tilbake, sier Jansrud (36).

Han er optimist og ved godt mot etter utkjøringen. Kjetil Jansrud fikk konstatert skade på korsbåndet og det indre leddbåndet etter fallet i Beaver Creek fredag kveld norsk tid.

Etter nye undersøkelser i Oslo i ettermiddag, er det klart at det indre leddbåndet må opereres, men at det fortsatt er usikkerhet rundt korsbåndsskaden. Jansrud er uansett klar for at den skaden eventuelt også må opereres, men dette besluttes ikke før senere.

– Kjetil er ute i seks til ni måneder, og vi vet mer om det endelige skadeomfanget etter at operasjonen er gjennomført, forteller lege for alpinlandslaget, Marc Strauss.

Det er planlagt operasjon i slutten av neste uke. Til tross for at sesongen er over, er Jansrud optimist med tanke på fremtiden.