Smitteutbrudd i Ullersmo fengsel: – Byr på utfordringer

Syv innsatte og syv ansatte er påvist smittet i høysikkerhetsfengselet i Ullensaker. Ledelsen vet ikke hvor smitten kom fra og frykter at den vil spre seg.

Det opplyser assisterende fengselsleder Marte Bruer-Skarsbø i Romerike fengsel.

Ullersmo er en høysikkerhetsavdeling underlagt Romerike fengsel og har plass til 286 innsatte. Flere av landets farligste forbrytere soner nettopp her.

– Det er klart at smittesituasjonen i fengselet byr på utfordringer både for ansatte og innsatte, men vi jobber i tett samarbeid med lokal helsetjeneste om håndtering av situasjonen, sier fengselsleder Bruer-Skarsbø.

– Vårt hovedfokus er ivaretakelse av samtlige innsatte og ansatte. I denne forbindelse vil jeg berømme alle ansatte for innsatsen som legges ned for å håndtere denne krevende situasjonen, sier hun.

RAMMET: Ullersmo fengsel, her avbildet i sommer, har 14 bekreftede smittetilfeller. Foto: Frode Sunde / TV 2

Også i mars hadde Ullersmo et betydelig smitteutbrudd. Utover de syv innsatte og syv ansatte som nå har testet positivt, er det ingen på Ullersmo som er i karantene.

Fengselsleder Bruer-Skarsbø sier at de ikke har noen formening om hvordan smitten har nådd fengselet denne gangen.

– Er dette et smitteutbrudd som dere frykter vil vokse?

– Økende smitte i samfunnet ellers gjør at det kan tenkes at smitten kan øke her også, sier hun.

– Blir alle innsatte og ansatte testet i forbindelse med dette utbruddet?

Helsetjenesten har lagt til rette for å tilby testing for en større persongruppe enn hva gjeldende regelverk tilsier. Vi har anbefalt ansatte å teste seg med hurtigtest to ganger i uken og vi har tilbudt å dekke kostnadene i forbindelse med dette.