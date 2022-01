– Jeg kjørte bak Herman Flesvig sin Mercedes-AMG GT S, på vei hjem fra jobb. Bilen var grisetøff og jeg tenkte med en gang at jeg må ha en sånn. Neste steg var å overbevise kjæresten.

Det forteller Mads Clemmetsen, med stjerner i øynene. Vi møter han på Fornebu utenfor Oslo – i hans knall gule Mercedes-AMG GT R.

– Jeg skal innrømme at det var litt vanskelig å overbevise fruen. Hun syns bilen jeg hadde funnet var kjempetøff, for all del, men det skortet litt på de praktiske egenskapene. Vi har blant annet to hunder. Men det gikk heldigvis bra til slutt. Med lav impulskontroll, tok det bare to dager før drømmen gikk i oppfyllelse, sier 26-åringen fra Porsgrunn.

– Og det ble til og med en heftigere utgave enn Herman sin?

– Hehe, ja. Jeg så først på en tilsvarende bil som Herman har. Men hvis man først skal realisere en så stor drøm, måtte jeg nesten klinke til med den råeste, smiler Mads, i det han lar V8-motoren brøle utenfor Equinors hovedkvarter.

Her står det gule gliset. AMG GT R er en av toppmodellene i Mercedes-stallen.

Fikk hjelp av kjæresten

Kort oppsummert er Mads sin bil en av de aller heftigste modellene Mercedes leverer i dag. Bilen byr på 585 hk og voldsomme 700 Nm.

Helene Celine Sjøberg jobber som online coach innenfor personlig trening og helse. – Jeg har nok gjort henne mer bilgal enn hun egentlig er, sier Mads om kjæresten.

Selv om den kun har bakhjulsdrift, serverer den 0-100 km/t på bare 3,6 sekunder. Startprisen i Norge er på drøyt 2,4 millioner kroner.

Mads kjøpte sin 2018-modell pent brukt i sommer. Likevel er det snakk om en solid sum penger.

– Jeg er utdannet elektriker og har jobbet knallhardt i mange år for å få mulighet til dette. Når det er sagt, har jeg absolutt ikke råd til bilen alene. Kjæresten min, Helene, har derfor vært fantastisk snill og bidratt med finansieringen. Jeg har nok gjort henne mer bilgal enn hun egentlig er.

Kjøper du denne – da spanderer BMW gratis kjørekurs

Bilen har spesiallakken "Solarbeam yellow". Den alene koster rundt 90.000 kroner ekstra.

– Nesten litt farlig

Mads har allerede eid rundt 20 forskjellige biler. Den første var en sliten Honda Civic.

Mads og kamerat Håvard Melby på biltur i Danmark.

– Den husker jeg veldig godt. Men den store bilinteressen dukket opp da jeg var ferdig utdannet elektriker og kjøpte en BMW M2. Siden har interessen bare eskalert.

– Hva liker du best med AMG-en du har nå?

– At den er ekstremt rampete, nesten litt farlig å kjøre. En ren bakhjulstrekker med nesten 600 hestekrefter er bare helt vilt. Ellers syns jeg designet på bilen sitter godt, og jeg ELSKER motorlyden fra AMG. Her er det heller ikke noen EU-krav som struper lyden. Bare å starte bilen på morgenen er en opplevelse i seg selv, smiler entusiasten.

Mercedes-AMG GT Black Series: En av verdens råeste biler kommer til Norge

Lydbilde fra denne bilen er ekstremt. Her er det ingenting som holder igjen på galskapen.

Ford Raptor som arbeidsbil

Som om ikke AMG GT R er nok, har Mads to heftige biler til i garasjen i Porsgrunn. En BMW M5 og ikke minst arbeidshesten: Ford F150 Raptor.

BMW M5 leverer også en solig kraftpakke. Her finner vi en 4,4 liters V8-motor på 600 hk.

– Igjen må jeg takke Helene som er med å bidra til disse bilene. Det hadde ikke vært mulig uten hennes hjelp. BMW-en er den praktiske vi ofte bruker på lengre turer, mens Raptoren er arbeidsbilen.

Mads legger til at Raptoren faktisk ble kjøpt etter å ha sett et innslag her på Broom.no.

– Ja. Jeg så Broompraten hvor dere intervjuet Trygve Slagsvold Vedum med F150 Raptor. Etter å ha sett og hørt den, var jeg solgt. En heftigere pickup tror jeg man skal lete lenge etter!

Sa opp jobben og har tjent millioner: – Det er viktig å unne seg drømmen!

Snakk om arbeidsjern! Dette virkelig heftige saker.

Dukker snart opp på TV

– Du rekker å nyte alle bilene?

– Ja, absolutt. Det blir mye kjøring både på fritiden og i jobb. Nå har jeg forresten nylig sagt opp jobben som elektriker, for å satse på andre prosjekter. Blant annet litt eiendom.

I tillegg er 26-åringen snart aktuell på TV, i «Rydderevolusjonen» som har premiere på TV 2 i februar neste år. Her skal Mads blant annet bidra som håndverker i programmene.

­– Innspillingen er godt i gang, så dette blir veldig spennende!

– Forresten, jeg ser at Mercedesen din ligger ute for salg?

– Ja, men jeg vil egentlig ikke selge. Den står hos bilforhandleren mest for vinterlagring. Men det er jo kjekt å lodde interessen, avslutter bilentusiasten.

Mads er også en del av Tyggegummi 500 – vi ble med på tur!

Mads sin GT R er én av få eksemplarer i Norge.

Her kan du se intervjuet med Slagsvold Vedum og ikke minst høre Ford F-150 Raptor: