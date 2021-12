Fester grepet om VM-tittelen etter ny remis

Tirsdagens gigantiske tabbetrekk fra Jan Nepomnjasjtsjij sendte Magnus Carlsen et stort skritt nærmere sin femte VM-tittel.

At onsdagens parti endte med remis, er dermed godt nytt for nordmannen, som nå leder 6,5 -3,5 sammenlagt når 10 av 14 partier er ferdigspilt.

Carlsen spilte med hvite brikker, og remisen var et faktum etter 41 trekk.

– Det er fint. Et steg nærmere, sa Carlsens til NRK etter partiet, hvor det ble gjort flere bytter av offiserer.

Etter 40 trekk med en jevn stilling, ble de to enige om remis.

– På et tidspunkt følte jeg at jeg sto litt bedre, men jeg klarte ikke å få noe ut av det. Tanken var hele tiden at remis er et halvt poeng nærmere tittelen, sa Carlsen til NRK.

Russeren må dermed vinne tre av de fire resterende partiene dersom han skal forhindre at Carlsen nok en gang blir verdensmester. Det er en bortimot umulig oppgave.