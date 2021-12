Regjeringen lytter ikke til partene i arbeidslivet – går ikke inn for lønnsstøtte

Det viktigste nå er å holde folk i jobb, mener partene i arbeidslivet. Men regjeringen vil ikke gå inn for en lønnsstøtteordning for bedriftene slik de krever.

Saken oppdateres!

Onsdag ettermiddag møtte partene i arbeidslivet, LO, NHO og Virke, regjeringen – med et felles krav:

En lønnsstøtteordning for bedrifter som rammes av de nye smitteverntiltakene. Ordningen går ut på at bedrifter får tilskudd fra staten for å holde ansatte i jobb - og unngå massepermitteringer slik som i 2020.

– Det viktigste er å holde folk i jobb, og sikre at bedriftene kommer seg gjennom denne situasjonen, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Men Vestre opplyser at regjeringen ikke vil gå inn for en lønnsstøtteordning nå, slik partene vil.

– Det har vært ønske om en lønnsstøtteordning. Det har ikke vært en del av regjeringens opplegg nå. Vi mener at de tiltakene vi har presentert så langt er kraftfulle og vil ha god effekt, sier Vestre.

Men han sier regjeringen vil vurdere ordningen fortløpende.

– Et tydelig signal

Selv om de ikke fikk innfridd sitt krav nå, vil LO fortsette å kjempe for lønnsstøtte.

– Vi mener det er viktig at det kommer tydelige signal om at vi jobber videre med en slik ordning. Jeg oppfatter at det også er budskapet fra statsråden, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun understreker at det viktigste er at man ikke havner i samme situasjon som for ett år siden, med mange hundre tusen uten jobb.

Ivar Horneland Kristensen, sjef for Virke. mener det haster.

– Vi må få en avklaring på lønnsstøtte ganske raskt, hvis dette skal få effekt, sier han til TV 2.

Vil gjøre det mindre dramatisk

Under pressekonferansen tirsdag kveld, varslet regjeringen en kompensasjonsordning for næringslivet.

På møtet onsdag diskuterte de en finjustering av denne.

– Vi opplevde umiddelbar reaksjon fra forrige møte med nasjonal kompensasjonsordning. Det er vi veldig glad for, sier NHO-leder Ole Erik Almlid.

Han mener dette er en viktig trygghet for bedrifter rundt om i landet.

– Nå er det en situasjon som oppleves som dramatisk for alle, sier Almlid.

Men også NHO er klare på at de ønsker en lønnsstøtteordning på sikt.

– Vi er innstilt på å gå i dialog om det fortest mulig. Vi ønsker å beholde kompetansen i bedriftene og gjøre det mindre dramatisk, sier Almlid.

Nye tiltak

Næringslivet frykter at de strenge tiltakene som ble lagt fram tirsdag, kan føre til at en dramatisk situasjon i næringslivet blir enda verre. En mengde avbestillinger skaper engstelse for massepermitteringer.

Etter pressekonferansen der tiltakene ble lagt fram, var også flere politiske partier opptatt av lønnsstøtteordningen. Regjeringens samarbeidspartner SV etterlyser det i stedet for en kompensasjonsordning.

– Fordi den viste seg å tjene de store bedriftene med rike eiere best. Vi hadde håpet Arbeiderpartiet heller ville komme med en lønnsstøtteordning, slik LO har bedt om, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB onsdag.