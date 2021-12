I dag bisettes Husby: – Uvirkelig at Hans-Erik er borte

Torsdag bisettes Hans-Erik Dyvik Husby, bedre kjent under artistnavnet Hank von Helvete. Han gikk bort 19. november, og ble 49 år gammel.

Minnesamvær avlyst

Bisettelsen blir holdt i Lillestrøm kirke, der Husby har bodd de siste årene.

Etter bisettelsen skulle det egentlig arrangeres et kulturelt minnesamvær for å hedre Hans-Erik Dyvik Husby. Men på grunn av den nye korona-situasjonen valgte de å avlyse, skriver VG.

TURBONEGER: Hank von Helvete i Turboneger fotografert på scenen under VGLISTA TOP20 på Rådhusplassen i Oslo. Foto: Kyrre Lien / NTB . Foto: Kyrre Lien

– Uvirkelig at Hans-Erik er borte.

Artist Jenny Jenssen har blant annet samarbeidet med Hans-Erik Dyvik Husby- på sceneshowet «Cornelis och damerna», og albumet med samme navn.

Til God kveld Norge forteller Jenssen i en tekstmelding at hun dessverre ikke har mulighet til å møte opp i bisettelsen på grunn av en juleturné, men at hun skal følge bisettelsen over nettet.

– Min kjære Tor og meg skal følge bisettelsen på Hans-Eriks minneside. Det gjør vi fra hytta vår i Nord-Norge, skriver hun.

Videre forteller Jenssen at hun skal hedre Husby under én av sine egne konserter.

– Under konserten skal jeg hedre og minnes Hans-Erik. Jeg har tenkt til å utvide konserten i Kvæfjord kirke med et par melodier som han og jeg gjorde som duetter, skriver hun.

Blant disse er «Vaggvisa» av Cornelis Vreeswijk og «I natt jag drømde».

– Det er uvirkelig at Hans-Erik er borte. Den varme, gode og kloke bamsen som lærte meg så mye. Uvirkelig at han skal følges til sitt siste hvilested. Jeg skulle så inderlig ønske at jeg kunne være tilstede i bisettelsen.

– Sov godt broder. Dine spor og godhet blir aldri borte, skriver Jenssen.

Planla reunion

Artisten, skuespilleren og rockestjernen er best kjent som Hank von Helvete fra da han var frontfigur i punkbandet Turboneger. Han var blant Norges aller største artister på 90- og 2000-tallet.

Tidligere bandkollega Thomas Seltzer, som var bassist i Turboneger, har tidligere fortalt at han i all hemmelighet var i gang med å planlegge en reunion for bandet.

– Men det var visst ikke meningen. Jeg er det tristeste jeg noensinne har vært. Knust, skrev Selzer på Facebook.

Hylles i inn og utlandet

Etter at bortgangen hans ble kjent, var det flere som hyllet den avdøde artisten både i og utenfor Norge.

Husbys gitarist og nære venn Phillie, beskriver rockelegenden som varm, kjærlig, intelligent, kreativ og ekstremt musikalsk.

– Som musiker så var han helt unik. En tekstforfatter uten like, og veldig inspirerende. Med tanke på at han tok meg under vingene, så tar jeg med meg masse lærdom som musiker selv, fortalte Phillie til God kveld Norge.

– Han har en av de større plassene i hjertet mitt, og det kommer han alltid til å ha, sa han videre.

Turboneger skrev på Instagram at de mottok budskapet med sorg, og er takknemlige for øyeblikkene de delte med Hans-Erik Husby.

– Som en karismatisk frontmann som viste både humor og sårbarhet, var Hans-Erik avgjørende for bandets tiltrekningskraft. Han var et varmt menneske, med et stort hjerte, som søkte det spirituelle og det intellektuelle, som elsket å ha en samtale med hvem som helst.

– Jeg vil takke fansen

Artisten Carina Dahl, som kjente Hans-Erik Dyvik Husby godt, hyllet også artisten på Instagram, og skrev at han var som en onkel for henne.

– Hjerte mitt gråter av at han er borte. Tenker på datteren hans og alle som har det vondt nå. Hans var en fantastisk fin fyr og det er bare utrolig trist, forteller Carina Dahl til TV2.

Manageren og familien har også mottatt mange meldinger fra fans over hele verden.

– Jeg vil takke fansen og venner for all støtte og kondolanse vi har fått. Dessverre, må man si. Det er i sånne situasjoner man ser hvor mye en person har betydd for mange, sa Nythun.

– Jeg visste at han hadde en stor fanskare rundt om i verden, men jeg må si jeg blir imponert, sa han videre.