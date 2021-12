De nye smittetvern-tiltakene som ble presentert tirsdag gir Hockey-Norge store utfordringer. For innendørsidrettene blir nå det gjeldene tre kohorter á 200 oersoner, med to meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

Nå har Stavanger Oilers-stjernen Tommy Kristiansen er klar oppfordring til alle og enhver:

– Jeg håper folk får ut finger’n og vaksinerer seg, de som ikke har gjort det. Vi vil ha tilbake full gjenåpning igjen. Jo flere vaksiner, jo bedre er det, sier han til TV 2.

For Oilers blir det spesielt merkbart. De kan arrangere hockeyfester ned opptil 4000 tilskuere i egen storstue. Nå blir det maks 600.

– Selvfølgelig er det kjedelig. Nå hadde vi endelig fulle tribuner. At det nå blir stengt ned er utrolig kjedelig, sier Kristiansen.

– Uten fans er hockey ingenting

Han tror likevel ikke på noen reprise av fjorårssesongen, som gikk i vasken. Kristiansen velger å se lyst på det.

– Det er kjedelig, det er jo det vi lever for: å spille med folk på tribunen. Uten fans er hockey ingenting, dessverre. Heldigvis får vi ha 600, vi får bare gjøre det beste ut av det, sier han.

Også Daniel Bøen Rokseth vil savne fansen.

– Det er utrolig kjedelig at vi ikke får publikum på tribunene, det er det kjedeligste, men vi må stille opp for denne dugnaden og prøve å holde smittetrykket nede. Det er utrolig kjedelig om vi havner i samme situasjon igjen, sier han til TV 2.

– Jeg håper disse restriksjonen hjelper, at smittetrykket vil gå bort, og at det senkes til over nyttår og vi åpner opp igjen, håper Rokseth.

Blir billettrekning

For daglig leder Terje Haukali byr restriksjonene på utforinger.

– Det er klart det var noe vi håpet ikke skulle skje, selv om konturene viser at det er mye smittespredning. Det gir en kjempeutfordring for oss. Vi har ei stue som tar drøyt 4000 mennesker, og synes det er litt rart at vi blir begrenset til 600, men vi forholder oss til reglene som gjelder, sier han.

Allerede solgte billetter refunderes, og kun de mest trofaste kan få komme på kamp når Frisk Asker gjester DNB Arena lørdag.

– Alle enkeltkjøp til kampen vil få mulighet til å få det refundert. Vi må prioritere våre sesongkortholdere og sponsorer. Så blir det en form for trekning mellom dem, forklarer han.