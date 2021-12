– Det er i realiteten en lockdown for oss

Hotellet i Bodø hadde forberedt seg på tidenes omsetningshelg og har over ett tonn julemat på kjølerommet, men nå er alt kansellert.

Kokkene på kjøkkenet ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø hadde forberedt seg godt til den kommende helgen, for på kjølerommet er det smekkfullt med over et tonn julemat.

– Som du ser her så står det 350 kilo med ribbe, og senere i dag kommer det 400 kilo med pinnekjøtt hit. Vi har handlet inn både fisk og skalldyr og alt det tilbehøret som følger med et julebord, sier Håkon Lindberg, kjøkkensjef ved Quality Hotel Ramsalt.

Drikke i alle varianter står i rommet ved siden av.

Det nyåpnende hotellet skulle ha sin travleste helg med over 800 julebordsgjester til helgen, og det var en forventet omsetning på to millioner kroner.

FÆRRE GJESTER: Hotellbransjen merker godt at mange nå kansellerer rommene sine. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Allerede i forrige uke signaliserte regjeringen innstramninger, og det var da de første kanselleringene også kom.

Hadde ikke noe valg

Etter ytterligere innstramninger tirsdag kveld, var det ikke lenger noe valg.

Gjester og bedrifter har ringt i hopetall for å kansellere både julebord og overnattinger. Da hadde ikke hotellet noen annet valg enn å gi beskjed til både artister, gjester og ansatte.

Alt er kansellert.

– Vi har kjøpt inn både mat og drikke til 800 personer og kostandene er betydelige. Nå er dette borte, sier Kine Willumsen, direktør ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø.

Mørkt og dystert

I forrige uke var signalene fra regjeringen at julebord kunne arrangeres, men da kravet om «meteren» og skjenkestopp ved midnatt ble innført igjen, var krisen et faktum.

TRAVELT: Ansatte må bare konstatere at kanselleringene kommer i hopetall. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– I det øyeblikket de innførte meteren, skjenkestopp ved midnatt og avstandsbegrensninger, ja da var det i realiteten en lockdown for oss i hotell- og restaurantfaget, og det er det ingen tvil om. Det er jeg klinkende klar på i dag, sier Willumsen.

– Vi hadde akkurat begynt å komme oss til hektene, og så blir vi sablet ned igjen. Det er ikke bra, forteller direktøren alvorlig.

REAGERER: Kine Willumsen, direktør ved Quality Hotel Ramsalt er kritisk til den måte regjeringen opptrer på nå. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Denne helgen lå vi inne med en omsetning på to millioner kroner. Nå er alt borte, og det rett over natten, sier Willumsen.

– Det er ingen ting vi kan gjøre for å hente dette tilbake igjen, sier hun.

Da TV 2 besøkte det nye hotellet i høst, var det stor optimisme.

– Endelig! Dette er starten på vendepunktet, hylte hotellkonge Petter Stordalen til de ansatte da.

Nå er alt snudd på hodet igjen.

Onsdag var det igjen krisemøter med de ansatte med tanke på permitteringer nå rett før jul.

– I dag skal vi jobbe intens for å legge en plan for å unngå dette, og så krysser vi fingrene for å unngå det, sier Willumsen.

Frykter permitteringer

De ansatte kjenner på presset.

KRYSSER FINGRENE: – Jeg håper vi unngår permitteringer, sier Solveig Hunstad Haugland, kokk og hovedverneombud ved Quality Hotel Ramsalt. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Jeg har en samboer som også er kokk, så for vår del er det litt krise hvis vi begge blir permittert, men jeg håper at det går greit.

– Til syvende og sist så håper jeg det blir mer kortvarig enn forrige gang. Personlig er jeg rolig, men det er noe med de ansatte i dag, sier Solveig Hunstad Haugland.

Hun er kokk og hovedverneombud med Quality Hotel Ramsalt i Bodø.

Også NHO i Nordland blir nå nedringt av fortvilte bedrifter som lurer på hva de skal gjøre.

– Det koker

– Det har kokt siden pressekonferansen i går. For mange er det kaotisk og mørkt. Det er en voldsom fortvilelse og en stor frykt for å miste viktig kompetanse, sier Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør ved NHO-Nordland.

MYE MAT: Allerede nå står det 350 kilo ribbe på lager og nå kommer 400 kilo pinnekjøtt. Det er blitt trangt om plassen. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Folk forteller at det har gått fra himmel til helvete på kort tid. Mange frykter at dette nå er slutten for bedriften sin. Det er mye kaos og frustrasjon, og dette merkes på kroppen nå, sier Bjarmann-Simonsen før han fortsetter:

– Nå går kostnadene ned og lønnsutgiftene opp. Det er kun en ting bedriftsledere snakker om, og det er lønnskompensasjoner fra regjeringen og det er det viktigste regjeringen kan levere på nå, sier Bjarmann-Simonsen.

Regjeringen har på sin side gjort det klart at de ikke vil gå inn for en lønnsstøtteordning nå.

Hos kokkene på kjøkkenet kommer det inn varebestillinger gjort for lenge siden.

De hadde planene klare for ei kjempehelg og rekordomsetning. Nå håper de at de slipper å kaste noen av maten.

– Vi skal strekke oss så langt vi kan for ikke å gjøre det, men det kan jo skje. Vi prøver å ta vare på det og finne alternative måter å tilberede maten på, sier Håkon Lindberg, kjøkkensjef hos Quality Hotel Ramsalt i Bodø.