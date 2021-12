Nær 90 000 skrur av strømmen søndag

Det har vært flere reaksjoner på de skyhøye strømprisene i Norge den siste tiden.

Nå arrangeres det en demonstrasjon landet over, hvor medlemmer av Facebook-gruppen planlegger å skru av all strøm i et kvarter førstkommende søndag klokken 18.

Demonstrasjonen er for å markere motstand mot de høye strømprisene Norge har hatt i høst.

Solveig Iversen (47) er en av administratorene på siden. Hun sier at hun håper at aksjonen vil skape en reaksjon på de høye strømprisene Norge har hatt de siste ukene.

Kobler ut hovedsikringene

Iversen sier initiativet startet som et alternativ til demonstrasjonstog eller fakkeltog.

– Vi er i en pandemi og har nettopp fått nye restriksjoner. Da kan vi ikke samle mange i en demonstrasjon. Da er det fint å kunne markere på andre måter, sier hun.

INTIATIVTAKER: Iversen er en av initiativtakerne til aksjonen. Foto: Bjørn-Martin Brandett / iSolør.no

Planen til de 90 000 medlemmene er å skru av all strøm i husene sine. Dette gjør de ved å koble ut hovedsikringen.

– Det er viktig å si ifra om de høye strømprisene fordi det er ikke bare personer med bostøtte som sliter med å betale strømregningene nå. Helt vanlige folk med helt vanlige inntekter sliter også, sier Iversen.

– Dette må Norge ta seg råd til. Politikerne kan ha så mange krisemøter så krampen tar de. Vi trenger handlinger, mener hun.

Økning på flere tusen

Iversen forteller at hun selvbruker mindre kilowatt-timer enn samme tid i fjor, men at hun får fortsatt regninger på mange tusen kroner mer enn før.

– En vanlig lønning tilsier ikke nødvendigvis at du kan legge mange tusenlapper på border i regninger hver måned, sier hun.

Iversen har vært i kontakt med flere i gruppen som vurderer nøye om de skal ta seg råd til å steke seg ett egg eller ikke, og studenter som legger seg i iskalde hybler fordi de ikke har råd til å betale for både strøm og mat.

DYR VARME: Mange skrur ned varmen for å spare strøm. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg blir flau

Onsdag ble det klart at regjeringen har foreslått tiltak mot de høye strømprisene.

Regjeringen vil bruke 500 millioner kroner på støtte til personer som sliter med å betale strømmen.

Disse forslagene er blant annet at bostøtten skal økes med 1500 kroner og gi studenter 3000 kroner mer i lån.

Dette får Iversen til å reagere.

– Det er ikke meningen at slike tiltak skal dekke hele strømregningen, men det må hvert fall stå i samsvar med de regningene folk får.

Hun reagerer spesielt på at studenter blir tilbudt et lån for å dekke strømavgiftene.

– Jeg blir flau. Studenter har nok lån fra før av for å skaffe seg en utdannelse.

Iversen forteller at hun tror det hjelper med 1500 kroner i økt bostøtte, men hun mener det fortsatt er for lite.

– Alt påslaget bør i hvert fall bli dekket.

VIKTIG TILTAK: Solveig Iversen mener det er viktig å si ifra, og kjempe mot de høyre strømprisene. Foto: Vidar Ruud / NTB

Ikke ment som sabotasje

Det har vært flere bekymringer i gruppen om det skaper farlige situasjoner om mange brukere skrur av hovedbryteren samtidig.

Iversen opplyser at gruppen ikke har noe ønske om å sabotere noe, men at arrangementet er kun for å skape en markering.

Hun har selv vært i kontakt med strømselskaper og har fått en beskjed om at det verste som kan skje dersom alle kobler ut hovedsikringen er at el-selskapene får inn mange feilmeldinger.

Dette bekrefter også kommunikasjonsdirektør i Statnett, Henrik Glette.

Han forklarer at det er for få medlemmer av aksjonen til at det vil få noen konsekvenser på nasjonalt nivå.

– På et veldig lokalt område kan strømselskapene merke en mindre etterspørsel, som den største konsekvensen, sier Glette.

Flere er bekymret for julaften

Iversen får mange henvendelser fra bekymrede medlemmer av gruppen.

– Det er mange eldre som tar kontakt med meg og sier at de ikke tørr å trakte seg en kopp kaffe engang, sier en fortvilet Iversen.

Når hun forteller om de mange henvendelsene hun får fra medlemmer er hun tydelig berørt.

– Jeg får meldinger av personer som er redd for hva det vil koste å feire jul hjemme hos seg selv som de pleier, fordi at de da må varme opp huset, bruke ovnen og generelt bruke mye mer strøm enn andre dager, sier hun.