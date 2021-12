Nå blir også nettleien dyrere: – Hos meg øker det med 220 prosent

Som om strømmen ikke var dyr nok i seg selv, blir trolig også nettleien dyrere. 1. januar skal nettleien baseres på den timen i måneden du bruker mest strøm.

– Det betyr at det er nå et mål om at vi skal jevne ut forbruket vårt. Modellen de har innført er en månedsmaks. Det betyr at du i teorien kan være flink hele måneden, men hvis du har én time der du bruker mye samtidig, så er det den timen som bestemmer hvor høy nettleien din blir, forklarer Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseiernes Landsforbund.

Hun forklarer at strømregningen styres av hvor mye strøm man bruker. Nettleie styres derimot av prisen for å få strømmen fraktet til hjemmet ditt. Det inkluderer internett, kabler, alt som gjør at strømmen kommer frem og ut gjennom stikkontakten din.

Kan få konsekvenser

Ifølge Ørstavik Öberg er denne modellen innført fordi strømnettet til enhver tid må dimensjoneres for den høyeste lasten – altså når vi bruker mest samtidig.

– Så da har man innført dette systemet som man mener vil få oss til å jevne ut strømforbruker og vil unngå disse toppene. Det er begrunnelsen, og da kan strømselskapene investere mindre penger i nettet, og da mener de på sikt at jeg og du vil betale mindre i nettleie.

Huseiernes Landsforbund tror derimot at denne modellen vil slå andre veien.

SKEPTISK: Linda Ørstavik Öberg i Huseiernes Landsforbund tror ikke den nye modellen er riktig vei å gå for å redusere strømforbruket. Foto: Huseiernes Landsforbund

– Vi tror at dette vil få konsekvenser for veldig mange helt vanlige husholdninger. For det første tror vi at nettleien kommer til å øke og vi tror at denne nye modellen er så komplisert at folk ikke kommer til å skjønne den og skjønne hva de skal gjøre.

For å forklare hva dette betyr i praksis, bruker Ørstavik Öberg sin egen familie som eksempel. De er en småbarnsfamilie med to voksne og to små barn.

– Jeg kjører elbil. I dag har jeg Elvia og jeg betaler 1380 kroner i året i nettleie. Med denne nye trinn-modellen ser jeg at jeg konstant vil ligge et sted mellom trinn tre og fire, noe som innebærer at jeg vil få et fastledd på nettleien på 4500 kroner. Det er en økning på 220 prosent, minst. Så det er klart at dette vil ha noe å si for min familie og veldig mange andre familier der ute.

Fastleddet er det du har betalt hittil fast i måneden. Med en trinnbasert modell vil det si at du har en stigende trapp hvor prisen stiger på tvert trinn. I tillegg vil den timen hvor du bruker mest strøm forrige måned bestemme hvor du blir plassert i trappa.

– Det kan være hardt og brutalt, for du kan være flink hele måneden og ha et fint, jevnt og lavt forbruk. Så har du for eksempel storfamilien på besøk én dag, eller at du må sette elbilen på lading samtidig som du må tørketromle parkdressen. Da vil den ene lille timen bestemme hva du får i nettleie, sier hun.

Må endre forbruksmønsteret

Både politikere, eksperter og Ørstavik Öberg sine beste tips er å endre forbruksmønsteret, legge noe av forbruket sitt til natt og ikke sette for mange ting på samtidig. Da blir du også belønnet i den nye modellen.

Derimot får Huseiernes Landsforbund spørsmål om hva man kan flytte til natt, dersom man ikke har elbil.

– Det er et stort problem med den nye forbruksmodellen. Jeg som småbarnsmamma kan ikke bare flytte middagen tre timer. Når jeg må vaske klær, så må jeg faktisk vaske klær. Jeg jobber fra klokken åtte til fire, så det er begrensa hvor mye jeg har å gå på når det gjelder å flytte forbruket.

De er også bekymret for at forbrukerne nå får flere forskjellige prissignaler de må forholde seg til. Det ene er tidsstyringssignalet, som går på strøm og følge med når det er billigst. Det andre er den nye nettleia, hvor du nå kan få natt- og helgerabatten på energileddet. Og det tredje er at du har denne effekttrappen med alle disse trinnene.

– Så du får altså tre forskjellige prissignaler som skal fortelle deg når det er smart å bruke og ikke bruke strøm. Og disse tre signalene kan gi helt forskjellige svar på hva som vil lønne seg, og det sier seg selv at det blir helt umulig for forbruker å forholde seg til, sier hun og fortsetter:

– Vi forbrukere har fått føtter og hender bundet, og vi har ikke engang automatiske systemer som kan løse denne biffen for oss foreløpig. Så det å tro at jeg og du fra 1. januar skal klare å gjøre dette manuelt er en umulig oppgave.

Gir motstand

Ifølge Ørstavik Öberg har denne diskusjonen allerede foregått siden 2017, og de har stoppet og utsatt denne modellen flere ganger. Også denne gangen prøver de å få den stoppet.

– Nå har Huseierne og 13 andre organisasjoner sendt brev til olje- og energiministeren i håp om at vi skal få stoppet denne modellen. Vi mener at den ikke er god nok og at den må trekkes tilbake, sier hun og legger til:

– Jeg, du og alle andre i dette landet, med høye strømpriser og alt annet som treffer oss, fortjener en gjennomarbeidet, god og forståelig modell som vi faktisk kan forholde oss til – og det er virkelig ikke denne.

– Tror du politikerne kommer til å snu?

– De sier at det aldri er for sent å snu, og det er viktig å ha håp. Vi er mange organisasjoner på tvers av veldig mange bransjer med mange forskjellige interesser og vi er alle enige om at denne modellen ikke er formålstjenlig, så her mener vi at det er riktig å kjøre på.